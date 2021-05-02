Алина Гросу в очередной раз удивила сменой прически ‒ фото

2 мая 2021 13:00 Катерина Даниленко
Алина Гросу в очередной раз удивила сменой прически ‒ фото
Певица Алина Гросу
социальная сеть Instagram

Эксперименты с внешностью для многих артистов ‒ вынужденная мера. Ради съемок в сериалах, клипах, рекламе и других проектах знаменитости перевоплощаются до неузнаваемости. Среди таких звезд и певица Алина Гросу.

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Исполнительница за последние несколько месяцев представала перед поклонниками в совершенно разных образах: длинноволосой блондинкой, русой, с каре и челкой, с афрокудрями, а последние несколько недель и вовсе ходила с дредами. Их артистка примерила ради съемок клипа на новую песню, но распрощалась с этими косичками только сейчас.

В Instagram звезда сообщила, что к майским праздникам решила изменить имидж. Результаты преображения Алина засняла на видео. Она расплела длинные косы и вернула яркий блонд на прямые волосы.

Привет! С наступающим всех, друзья! Я к праздникам снова решила изменить образ. В конце видео результат. И все-таки, как вы считаете мне лучше? Косы или...
‒ поинтересовалась певица.

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Большинство подписчиков отметило, что с прямыми волосами знаменитости намного лучше: «Без кос лучше», «Свои волосы лучше. Это нежно и красиво», «Я вообще не знаю зачем Вы их нацепили», «Конечный результат», «Совсем другое дело. С косичками ‒ девочка-подросток», «Больше нравится европейский вариант, а не африканский».

Напомним,

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