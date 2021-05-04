Билл Гейтс разводится с женой после 27 лет брака ‒ подробности

4 мая 2021 10:30 Катерина Даниленко
Билл Гейтс разводится с женой после 27 лет брака ‒ подробности
Американский предприниматель и общественный деятель Билл Гейтс
социальная сеть Instagram

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс шокировал новостью в своем Twitter.

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65-летний бизнесмен признался общественности, что расторгает брак с супругой Мелиндой. Пара продолжит совместно управлять бизнесом.

После длительных размышлений и большой работы над нашими отношениями мы приняли решение расторгнуть брак,
‒ написал Гейтс.

Благотворительный фонд, работающий по всему миру на благо здоровья людей, будет и дальше существовать и развиваться под руководством экс-возлюбленных.

Мы по-прежнему разделяем веру в эту миссию и будем продолжать нашу совместную работу в фонде, но мы больше не верим, что сможем развиваться вместе как пара на следующем этапе нашей жизни,
 ‒ подчеркнул филантроп.

Билл Гейтс с женой Мелиндой и детьми / социальная сеть Instagram

Мужчина попросил уважительно отнестись к их личному пространству, дав время для того, чтобы лучше сориентироваться в новом статусе.

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К слову, Билл Гейтс и Мелинда Френч женились в 1994 году, а познакомились еще в 1980-х. В браке у пары родились дочери Дженифер и Фиби и сын Рори.

Напомним,

 


 

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