Билл Гейтс разводится с женой после 27 лет брака ‒ подробности

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс шокировал новостью в своем Twitter.

65-летний бизнесмен признался общественности, что расторгает брак с супругой Мелиндой. Пара продолжит совместно управлять бизнесом.

После длительных размышлений и большой работы над нашими отношениями мы приняли решение расторгнуть брак,

‒ написал Гейтс.

Благотворительный фонд, работающий по всему миру на благо здоровья людей, будет и дальше существовать и развиваться под руководством экс-возлюбленных.

Мы по-прежнему разделяем веру в эту миссию и будем продолжать нашу совместную работу в фонде, но мы больше не верим, что сможем развиваться вместе как пара на следующем этапе нашей жизни,

‒ подчеркнул филантроп.

Билл Гейтс с женой Мелиндой и детьми / социальная сеть Instagram

Мужчина попросил уважительно отнестись к их личному пространству, дав время для того, чтобы лучше сориентироваться в новом статусе.

К слову, Билл Гейтс и Мелинда Френч женились в 1994 году, а познакомились еще в 1980-х. В браке у пары родились дочери Дженифер и Фиби и сын Рори.

Напомним,



