Билл Гейтс разводится с женой после 27 лет брака ‒ подробности
Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс шокировал новостью в своем Twitter.
После длительных размышлений и большой работы над нашими отношениями мы приняли решение расторгнуть брак,‒ написал Гейтс.
Благотворительный фонд, работающий по всему миру на благо здоровья людей, будет и дальше существовать и развиваться под руководством экс-возлюбленных.
Мы по-прежнему разделяем веру в эту миссию и будем продолжать нашу совместную работу в фонде, но мы больше не верим, что сможем развиваться вместе как пара на следующем этапе нашей жизни,‒ подчеркнул филантроп.
Мужчина попросил уважительно отнестись к их личному пространству, дав время для того, чтобы лучше сориентироваться в новом статусе.
Напомним,
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