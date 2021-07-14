Танці з зірками-2021: участником нового сезона станет лидер группы ТНМК
На прошлой неделе певица и молодая мама Джамала начала традиционный звездный челлендж, с помощью которого участники нового сезона будут передавать танцевальный вызов друг другу с приглашением принять участие в шоу.
Я рад присоединиться к «Танцам со звездами». Этот проект точно станет для меня выходом из зоны комфорта. Я не танцевал более 10 лет, со времен участия в шоу «Танцую для тебя» на 1+1. Мне всегда нравились яркие видео с танцами, от MC Hammer до Jungle - они все очень разные, но каждый яркий по-своему. Я с детства наблюдал за различными стилями танца, потому что всегда хочется быть в материале. Поэтому и сейчас в инстаграм я подписан на различные танцевальные паблики. Теперь я полностью мыслями в танцах, и жду выхода на главный паркет страны, - прокомментировал Фагот свое участие в «Танцах со звездами».
Кто из звезд сядет в судейские кресла в новом сезоне, станет известно в ближайшее время. Создатели шоу интригуют обновлением судейского состава проекта.
Напомним,
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