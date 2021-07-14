Танці з зірками-2021: участником нового сезона станет лидер группы ТНМК

14 июля 2021 18:25 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Танці з зірками-2021: участником нового сезона станет лидер группы ТНМК
Танці з зірками-2021: участником нового сезона станет лидер группы ТНМК
пресс-служба

На прошлой неделе певица и молодая мама Джамала начала традиционный звездный челлендж, с помощью которого участники нового сезона будут передавать танцевальный вызов друг другу с приглашением принять участие в шоу.

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Певица бросила вызов украинскому музыканту, участнику группы Танок на майдані Конго Олегу Фаготу Михайлюте, который сегодня принял челлендж, опубликовав видео с зажигательным танцем. В свою очередь Фагот передал челлендж сразу пяти известным украинским и зарубежным артистам: Грегу Чапкису, Максиму Чмерковскому, Франсиско Гомесу, Александре Зарицкой и MONATIK. Кто из популярных личностей присоединится к шоу и в какой роли, зрители узнают уже совсем скоро, следя за #танціззіркамиchallenge в инстаграм.

Я рад присоединиться к «Танцам со звездами». Этот проект точно станет для меня выходом из зоны комфорта. Я не танцевал более 10 лет, со времен участия в шоу «Танцую для тебя» на 1+1. Мне всегда нравились яркие видео с танцами, от MC Hammer до Jungle - они все очень разные, но каждый яркий по-своему. Я с детства наблюдал за различными стилями танца, потому что всегда хочется быть в материале. Поэтому и сейчас в инстаграм я подписан на различные танцевальные паблики. Теперь я полностью мыслями в танцах, и жду выхода на главный паркет страны, - прокомментировал Фагот свое участие в «Танцах со звездами».

Кто из звезд сядет в судейские кресла в новом сезоне, станет известно в ближайшее время. Создатели шоу интригуют обновлением судейского состава проекта.

Напомним,

 

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