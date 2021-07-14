Танці з зірками-2021: участником нового сезона станет лидер группы ТНМК Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Танці з зірками-2021: участником нового сезона станет лидер группы ТНМК пресс-служба

На прошлой неделе певица и молодая мама Джамала начала традиционный звездный челлендж, с помощью которого участники нового сезона будут передавать танцевальный вызов друг другу с приглашением принять участие в шоу.