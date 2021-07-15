Танці з зірками-2021: судьей нового сезона станет главный герой шоу Холостяк

15 июля 2021 22:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Танці з зірками-2021: судьей нового сезона станет главный герой шоу Холостяк
Супруги Максим Чмерковский и Пета Маргатройд
instagram.com/maksimc

Вчера участник «Танцев со звездами» Олег Фагот Михайлюта бросил вызов сразу пяти известным украинским и зарубежным артистам: Грегу Чапкису, Максу Чмерковскому, Франсиско Гомесу, Александре Зарицкой и MONATIK.

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А сегодня Макс Чмерковский принял вызов. В видео танцовщик, родом из Одессы, сообщил, что не выйдет на паркет, но будет судить звездные пары вместе с другими членами жюри.

Шоу «Танцы со звездами» для меня очень особенное. Более четырнадцати лет я выходил на паркет американской версии шоу «Dancing With The Stars» как участник, получил кубок победителя. Все эти годы я смотрел украинскую версию и восхищался всем: от невероятного прогресса звезд, до чувственных и сильных постановок. Признаюсь, что я много лет хотел принять участие в шоу на своей Родине – в Украине. И в этом сезоне мы с вами наконец встретимся на «Танцах со звездами». Я стал новым судьей проекта. Это интересный и волнующий опыт. Я ожидаю от сезона прежде всего праздника танца и красоты, филигранной техники участников и неподдельных эмоций, – прокомментировал свое участие в шоу Макс Чмерковский.

Кто из звезд еще сядет в судейские кресла в новом сезоне, станет известно в ближайшее время. Также 1+1 будет продолжать рассекречивать участников шоу.

Напомним,

 

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