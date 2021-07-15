Кирилл Макашов из проекта «Орел&Решка. Земляне» познакомился с болгарским создателем спортивных автомобилей.

Что делать, если попал в новую страну с безлимитной банковской картой? Правильно - шиковать вовсю и открывать для себя что-то новое! Так и сделал Кирилл Макашов - блогер и ведущий тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне» , которое по субботам показывает Новый канал.

Я заказал себе самую дорогую тачку, которую только делают в Болгарии. Я не знал, чего ожидать, поэтому очень удивился, когда увидел ее! Честное слово, не встречал такого никогда в жизни, - поделился впечатлениями Кирилл. - За мной приехал болгарский суперкар - звучит, как прикол, но это вполне реальная гоночная машина. И пахнет она, как тачка для богача.

Орел и Решка. Земляне: Кирилл Макашов впервые покатался на гоночном суперкаре / пресс-служба Нового канала

Называется она Sin R1. Самая большая скорость, которую может набрать этот суперкар - 300 километров в час. Но по Болгарии Кирилл катался немного скромнее - под 16 км/ч. А личным водителем ведущего тревел-шоу на Новом канале был создатель этого автомобиля - инженер-конструктор и гонщик Росен Даскалов.

Стоит суперкар 300 тысяч евро - это самая дешевая эксклюзивная машина ручной сборки в мире. Конкуренты стоят по 1,5-2 миллиона евро!

Обычным болгарам такие тачки могут только сниться. На местных дорогах практически нет машин младше пяти лет. Из-за того, что внутри Евросоюза растаможка не нужна, в Болгарии много авто-секонд-хенда из Италии и Германии, - рассказал Кирилл. - При этом в Софии больше Mercedes класса S, чем в любой другой столице. Богатые люди тут любят себя показать, такой менталитет.

Орел и Решка. Земляне: Кирилл Макашов впервые покатался на гоночном суперкаре / пресс-служба Нового канала

Напомним,