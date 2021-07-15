Орел и Решка. Земляне: Кирилл Макашов впервые покатался на гоночном суперкаре
Эксклюзив 15 июля 2021 13:55
Орел и Решка. Земляне: Кирилл Макашов впервые покатался на гоночном суперкаре
пресс-служба Нового канала
Кирилл Макашов из проекта «Орел&Решка. Земляне» познакомился с болгарским создателем спортивных автомобилей.
«Орел&Решка. Земляне», которое по субботам показывает Новый канал.Называется она Sin R1. Самая большая скорость, которую может набрать этот суперкар - 300 километров в час. Но по Болгарии Кирилл катался немного скромнее - под 16 км/ч. А личным водителем ведущего тревел-шоу на Новом канале был создатель этого автомобиля - инженер-конструктор и гонщик Росен Даскалов.Напомним,
Я заказал себе самую дорогую тачку, которую только делают в Болгарии. Я не знал, чего ожидать, поэтому очень удивился, когда увидел ее! Честное слово, не встречал такого никогда в жизни, - поделился впечатлениями Кирилл. - За мной приехал болгарский суперкар - звучит, как прикол, но это вполне реальная гоночная машина. И пахнет она, как тачка для богача.
Орел и Решка. Земляне: Кирилл Макашов впервые покатался на гоночном суперкаре / пресс-служба Нового канала
Обычным болгарам такие тачки могут только сниться. На местных дорогах практически нет машин младше пяти лет. Из-за того, что внутри Евросоюза растаможка не нужна, в Болгарии много авто-секонд-хенда из Италии и Германии, - рассказал Кирилл. - При этом в Софии больше Mercedes класса S, чем в любой другой столице. Богатые люди тут любят себя показать, такой менталитет.
Орел и Решка. Земляне: Кирилл Макашов впервые покатался на гоночном суперкаре / пресс-служба Нового канала