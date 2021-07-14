Орел и Решка. Земляне: Кирилл Макашов жил в замке с летучими мышами

14 июля 2021 19:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Орел и Решка. Земляне: Кирилл Макашов жил в замке с летучими мышами
Ведущий Кирилл Макашов
пресс-служба Нового канала

Поездка в Болгарию на съемку тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне» точно запомнится ведущему Кириллу Макашову надолго.

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Состоятельный болгарин может позволить себе арендовать президентский номер в гостинице, пентхаус или целую виллу. Но ведущий тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне», которое по субботам показывает Новый канал, Кирилл Макашов пошел еще дальше — он арендовал… целый замок!

Владельцы этого замка позиционируют его как пандемический. Потому что когда в мире началась заваруха с коронавирусом и карантином, болгары обустроили место, в котором можно было переждать всю суету, - объяснил Кирилл. - Для комфортной самоизоляции в замке есть шесть спален, ресторан, SPA-зона, виноградники… и кролики! В замке пахло королевским величием. В дизайне - потрясающее сочетание камня и дерева. А лестница скрипела, как в сказке про принцесс.

Ведущий Кирилл Макашов / пресс-служба Нового канала
Впрочем, лестница не особо пригодилась ведущему, ведь в этом необычном замке был еще и лифт. Еще одно необычное местечко - панорамная лаунж-зона с потрясающим видом на окрестности. Такому антуражу нашлось простое объяснение.

В Болгарии настоящих классических замков - всего ничего, на всех миллионеров не хватит. Так что те, кто побогаче, строят себе такие поддельные замки, - добавил ведущий тревел-шоу.

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Несмотря на ненастоящесть замка, атмосферой средневековья Кирилл проникся сполна - ночью в его спальню проникла летучая мышь.

Я очень боюсь летучих мышей! Так что сказал операторам, пусть, если хотят, сами спят там, и ушел в другую комнату. Благо, у меня их было много, - смеется Макашов.

Ведущий Кирилл Макашов / пресс-служба Нового канала
Напомним, 

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