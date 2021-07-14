Орел и Решка. Земляне: Кирилл Макашов жил в замке с летучими мышами
Поездка в Болгарию на съемку тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне» точно запомнится ведущему Кириллу Макашову надолго.
Владельцы этого замка позиционируют его как пандемический. Потому что когда в мире началась заваруха с коронавирусом и карантином, болгары обустроили место, в котором можно было переждать всю суету, - объяснил Кирилл. - Для комфортной самоизоляции в замке есть шесть спален, ресторан, SPA-зона, виноградники… и кролики! В замке пахло королевским величием. В дизайне - потрясающее сочетание камня и дерева. А лестница скрипела, как в сказке про принцесс.
В Болгарии настоящих классических замков - всего ничего, на всех миллионеров не хватит. Так что те, кто побогаче, строят себе такие поддельные замки, - добавил ведущий тревел-шоу.
Я очень боюсь летучих мышей! Так что сказал операторам, пусть, если хотят, сами спят там, и ушел в другую комнату. Благо, у меня их было много, - смеется Макашов.