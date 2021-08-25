Співають всі: названо имя звездного гостя второго выпуска талант-шоу
25 августа 2021 12:45
Судьи шоу «Співають всі!»
пресс-служба канала Украина
В субботу, 28 августа, в 21:00 на канале «Украина» выйдет новый выпуск масштабного талант-шоу «Співають всі!».
Читайте такжеЮрий Горбунов и Влад Яма вспомнили, что делали 30 лет назад в день провозглашения Независимости УкраиныГрандиозное шоу «Співають всі!» не перестает удивлять своим масштабом. Стало известно, что место возле капитана звездной «сотни» Натальи Могилевской в новом выпуске проекта займет Валерий Меладзе. Сам артист признается – для него участие в шоу стало интригующим и интересным экспериментом.
Должен признаться, я немного волнуюсь, потому что буду сидеть в самой гуще украинского шоу-бизнеса и вокруг меня будут одни звезды. Это мощная энергия, и в ней мне предстоит находиться целый день – это очень интересно! Ну и, конечно, когда-то наши места должны будут занять другие ребята, скорее всего, во время этого шоу будут определены их имена, – рассказал Валерий Меладзе на съемочной площадке шоу «Співають всі!».
Певец Валерий Меладзе / пресс-служба канала Украина
Я буду максимально объективен! Бывает так, что по телу бегут мурашки, и ты понимаешь, что тебя цепляет – в этом случае не важно, как человек поет и насколько хорошо у него это получается. А иногда – включаешь профессионализм и судишь с точки зрения того, как чисто человек спел, как резонировал. Но также нужно понимать, что ребята волнуются. Я все это буду учитывать, потому что главное – никого не обидеть, – поделился артист.
Напомним,