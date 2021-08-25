Співають всі: названо имя звездного гостя второго выпуска талант-шоу Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Судьи шоу «Співають всі!» пресс-служба канала Украина

В субботу, 28 августа, в 21:00 на канале «Украина» выйдет новый выпуск масштабного талант-шоу «Співають всі!».