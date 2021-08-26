Адская кухня: на проект пришла повар из "Ревизора"

Ресторан, в котором девушка работала бренд-шефом, боролся за заветную табличку «Ревизора».

6 сентября в 19:00 Новый канал откроет врата в «Адскую кухню» . 20 поваров будут бороться за звание Бога или Богини кулинарного Олимпа. Среди них и 25-летняя Мария Гуд. Девушка с 13-ти лет работает на кухне, и несмотря на юный возраст уже стала шеф-поваром ресторана.

Среди ночи по ТВ увидела рекламу кастинга в «Адскую кухню», поняла, что это мой шанс, – рассказывает Мария. – Когда прошла, встал вопрос о том, чтобы уехать на три месяца. Долго совещались с учредителем и управляющей ресторана, но пришли к решению, что я должна использовать возможность развития в профессии. Хочу заново вдохнуть свежего поварского воздуха и напомнить себе, зачем я работаю на кухне по 16 часов.

Повар Мария Гуд / пресс-служба Нового канала

Новый канал не впервые покажет девушку в эфире. В 2019 году в ресторан, где она работала бренд-шефом, нагрянула команда проекта «Ревизор». К работе Марии претензий не было, но неразбериха с медицинскими книжками у персонала стоила заведению заветной таблички.

Тогда поняла, что нужно уметь принимать критику, – делится она. – Ведь критикуя, эксперты не хотят тебя обидеть. Это шанс что-то изменить, стать лучше для гостя. До этой встречи с Новым каналом я не доверяла телевидению. Думала, что там все по сценарию, все придумано и наигранно.

Напомним,