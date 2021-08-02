Адская кухня: дата премьеры шоу и интересные подробности съемок
Команда реалити "Адская кухня" рассказала, сколько продуктов использовали на съемках. Также стала известна дата премьеры шоу.
На один эпизод нужно было примерно 30 кг мяса, 20 кг рыбы, 50 кг овощей и зелени, 40 л разнообразных масел, 40 кг молочных продуктов и 400 яиц, – рассказывает руководитель проекта Алена Синегина.
Если умножить эти цифры на 15 эпизодов, получается внушительная продуктовая корзина. Вдумайтесь: только яиц использовали 6 тысяч!
Однажды мы специально искали неразобранные туши кролей, курей и перепелок, – рассказывает Шеф Алекс Якутов. – Ради этого пришлось ехать в села и просить их у бабушек с дедушками. Самое интересное, что туши мы искали поздно вечером. Наш визит пугал: еще бы, незнакомцы ищут туши среди ночи. Местные думали, что мы их хотим обмануть.
Ради какого эпизода пришлось идти на подобные жертвы – смотрите с 6 сентября в 19:00 в реалити «Адская кухня» на Новом канале.
Напомним,