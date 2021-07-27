Ромео и Джульетта из Черкасс: на телеканале ТЕТ состоится премьера комедийного ситкома
Уже скоро на ТЕТ состоится премьера сериала со звездами комедийного жанра Назаром Заднепровским, Полиной Василиной, Константином Войтенко, Андреем Пономаренко, Верой Кобзарь и Маргаритой Бахтиной в главных ролях.
В новом проекте телеканала ТЕТ зритель узнает в главных героях себя, а в их родителях – своих. «Ромео и Джульетта из Черкасс» – это яркие, узнаваемые персонажи, жизненные конфликты, проблемы, с которыми сталкиваются герои, а также реальная история. Мы создали своеобразный «мультфильм для взрослых» с идеальным звездным составом. Без преувеличений, это самый сильный комедийный актерский ансамбль, который когда-либо встречался в рамках одного сериала, – Роман Лукин, креативный продюсер телеканала ТЕТ.
Ситком «Ромео и Джульетта из Черкасс» – это 20-серийный свадебный экшн, где каждый эпизод повествует события одного дня и является обратным отсчетом к самому торжественному мероприятию в жизни молодоженов.
Следите за новостями телеканала ТЕТ, чтобы узнать дату и время главной премьеры осени «Ромео и Джульетта» из Черкасс».