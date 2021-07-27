Ромео и Джульетта из Черкасс: на телеканале ТЕТ состоится премьера комедийного ситкома

27 июля 2021 23:16 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Ромео и Джульетта из Черкасс: на телеканале ТЕТ состоится премьера комедийного ситкома
Ромео и Джульетта из Черкасс: на телеканале ТЕТ состоится премьера комедийного ситкома
пресс-служба

Уже скоро на ТЕТ состоится премьера сериала со звездами комедийного жанра Назаром Заднепровским, Полиной Василиной, Константином Войтенко, Андреем Пономаренко, Верой Кобзарь и Маргаритой Бахтиной в главных ролях.

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Осенью зрители познакомятся с безумно влюбленной молодой парой Ромы (Константин Войтенко) и Юли (Полина Василина), которые накануне женитьбы узнали о непримиримой вражде своих отцов (Назар Заднепровский и Андрей Пономаренко). Им предстоит преодолеть множество перипетий на пути к свадьбе мечты и счастливой супружеской жизни – от желанного мира между родителями до организации торжества, которое понравится всем членам семьи.

В новом проекте телеканала ТЕТ зритель узнает в главных героях себя, а в их родителях – своих. «Ромео и Джульетта из Черкасс» – это яркие, узнаваемые персонажи, жизненные конфликты, проблемы, с которыми сталкиваются герои, а также реальная история. Мы создали своеобразный «мультфильм для взрослых» с идеальным звездным составом. Без преувеличений, это самый сильный комедийный актерский ансамбль, который когда-либо встречался в рамках одного сериала, – Роман Лукин, креативный продюсер телеканала ТЕТ.

Ситком «Ромео и Джульетта из Черкасс» – это 20-серийный свадебный экшн, где каждый эпизод повествует события одного дня и является обратным отсчетом к самому торжественному мероприятию в жизни молодоженов.

Следите за новостями телеканала ТЕТ, чтобы узнать дату и время главной премьеры осени «Ромео и Джульетта» из Черкасс».

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