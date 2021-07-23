Лига Смеха-8: актер Квартал-95 пополнил тренерский состав
1 августа на Певчем поле состоится съемка сразу двух частей фестиваля восьмого сезона «Лиги Смеха».
В составе нового сезона «Лиги Смеха» произошли небольшие изменения. Станислав Боклан снова станет играющим тренером и будет выбирать команды, с которыми выступит на сцене. Актер и автор Студии «Квартал 95» Александр Пикалов впервые попробует себя в роли тренера «Лиги Смеха».
Полный Александр Пикалов стал тренером восьмого сезона: Владимир Дантес, Маша Ефросинина, Олеся Жураковская, Сергей Бабкин, Станислав Боклан, Александр Пикалов.
В списке команд, как новички, так и уже знакомые зрителям участники, которые также готовы бороться за место в сезоне: «Пошло-поехало», «НОС», «СМТ», «Наш Формат», «ОГО», «Моя провинция».
Напомним,