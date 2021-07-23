Лига Смеха-8: актер Квартал-95 пополнил тренерский состав

23 июля 2021 13:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Лига Смеха-8: актер Квартал-95 пополнил тренерский состав
Лига Смеха-8: актер Квартал-95 пополнил тренерский состав
Пресс-служба Квартал 95

1 августа на Певчем поле состоится съемка сразу двух частей фестиваля восьмого сезона «Лиги Смеха».

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18 команд (из которых 10 команд – новички) будут бороться за место в сезоне. Ведущие – Евгений Кошевой и ПТП.

В составе нового сезона «Лиги Смеха» произошли небольшие изменения. Станислав Боклан снова станет играющим тренером и будет выбирать команды, с которыми выступит на сцене. Актер и автор Студии «Квартал 95» Александр Пикалов впервые попробует себя в роли тренера «Лиги Смеха».

Лига Смеха 8 сезон Александр Пикалов / Пресс-служба Квартал 95

Полный Александр Пикалов стал тренером восьмого сезона: Владимир Дантес, Маша Ефросинина, Олеся Жураковская, Сергей Бабкин, Станислав Боклан, Александр Пикалов.

В списке команд, как новички, так и уже знакомые зрителям участники, которые также готовы бороться за место в сезоне: «Пошло-поехало», «НОС», «СМТ», «Наш Формат», «ОГО», «Моя провинция».

Напомним,

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