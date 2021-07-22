Виктор Павлик рассказал о характере и внешности своего маленького сына
22 июля 2021 14:50
Певец Виктор Павлик
instagram.com/viktorpavlik
За кулисами проекта «Співають всі!» на канале «Украина» Виктор Павлик рассказал журналистам канала «Украина» о судействе в новом шоу, а также о маленьком сыне Михаиле.
Виктора Павлика, который месяц назад в четвертый раз стал отцом, сейчас Михасик, как называет сына Виктор, больше похож на него, чем на маму.21 августа на канале «Украина» состоится премьера нового вокального проекта «Співають всі!» по всемирно известному формату All Together Now.
Правда глаза у меня карие, а у него серо-синие, темно-синие. Но характером похож больше на меня. Активный, как и я, – признался Виктор Павлик на съемочной площадке шоу «Співають всі!» – Я в детстве был очень крикливым. Не знаю, будет ли он в будущем петь, еще слишком рано об этом говорить. Тем более, есть уже в нашей семье музыканты – мой старший сын Саша поет, и его сын, мой внук Давид читает рэп. Посмотрим, передастся ли это Михасику.
Виктор Павлик с сыном / instagram.com/viktorpavlik
Буду смотреть на выступление, прислушиваться, что именно участник поет, какой у него голос, как он ведет себя на сцене, какая энергетика от него идет – буду обращать внимание на все понемногу. Это трудно передать словами, как почувствую – так и буду принимать решение, – отметил певец.
Виктор Павлик с женой / instagram.com/viktorpavlik
Напомним,