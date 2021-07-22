Виктор Павлик рассказал о характере и внешности своего маленького сына

22 июля 2021 14:50 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Виктор Павлик рассказал о характере и внешности своего маленького сына
Певец Виктор Павлик
instagram.com/viktorpavlik

За кулисами проекта «Співають всі!» на канале «Украина» Виктор Павлик рассказал журналистам канала «Украина» о судействе в новом шоу, а также о маленьком сыне Михаиле.

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По словам певца Виктора Павлика, который месяц назад в четвертый раз стал отцом, сейчас Михасик, как называет сына Виктор, больше похож на него, чем на маму.

Правда глаза у меня карие, а у него серо-синие, темно-синие. Но характером похож больше на меня. Активный, как и я, – признался Виктор Павлик на съемочной площадке шоу «Співають всі!» – Я в детстве был очень крикливым. Не знаю, будет ли он в будущем петь, еще слишком рано об этом говорить. Тем более, есть уже в нашей семье музыканты – мой старший сын Саша поет, и его сын, мой внук Давид читает рэп. Посмотрим, передастся ли это Михасику.

Виктор Павлик с сыном / instagram.com/viktorpavlik
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Также артист рассказал, чем будет руководствоваться в вокальном проекте «Співають всі!», принимая решение, отдать свой голос конкурсанту или нет.

Буду смотреть на выступление, прислушиваться, что именно участник поет, какой у него голос, как он ведет себя на сцене, какая энергетика от него идет – буду обращать внимание на все понемногу. Это трудно передать словами, как почувствую – так и буду принимать решение, – отметил певец.

Виктор Павлик с женой / instagram.com/viktorpavlik
21 августа на канале «Украина» состоится премьера нового вокального проекта «Співають всі!» по всемирно известному формату All Together Now.

Напомним, 

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