Виктор Павлик рассказал о характере и внешности своего маленького сына Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

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За кулисами проекта «Співають всі!» на канале «Украина» Виктор Павлик рассказал журналистам канала «Украина» о судействе в новом шоу, а также о маленьком сыне Михаиле.