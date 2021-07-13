Виктор Павлик удивил признанием об отцовстве в 55 лет

13 июля 2021 14:30 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Виктор Павлик удивил признанием об отцовстве в 55 лет
Певец Виктор Павлик
instagram.com/viktorpavlik

Певец Виктор Павлик решил сделать откровенное призвание о своей личной жизни.

Читайте такжеОладьи из цукини по рецепту судьи "МастерШеф-11" Владимира Ярославского
За плечами у Виктора Павлика три брака. В 18 лет певец женился на девушке Лиде. В браке у супругов родился сын Александр, который пошел по стопам отца и сейчас строит карьеру певца.

Второй супругой Павлика стала девушка по имени Светлана. В браке они прожили восемь лет. За это время у супругов родилась дочь Кристина.

В третий раз решился жениться на женщине по имени Лариса, которая родила певцу сына Пашу. Мальчик, к сожалению, умер от рака в августе 2020 года.

Певец Виктор Павлик / instagram.com/viktorpavlik
Сейчас же Виктор счастлив в браке с Екатериной Репяховой, которая младше певца на 28 лет. 15 июня 2021 года девушка родила ему сына Михаила. Недавно в интервью изданию «Факты» певец признался, как это – быть папой в 55 лет.

Читайте такжеКак развить в себе женственность: эффективные советы психолога и сексолога
Слова Павлика удивили публику. Артист признался, что ранее он был более легкомысленным, однако сейчас его отношение к статусу папы изменилось. 

Я достаточно рано стал отцом. Когда родился Саша, а потом Кристина, у меня еще был ветер в голове. Можно сказать, был творческим и даже легкомысленным человеком, - признается певец. - Сейчас чувствую двойную ответственность. Я уже и отец, и дедушка. Имею трех внуков: Давида, Вадима и самую младшую - Амину. Выходит, мои внуки старше сына.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова / instagram.com/viktorpavlik
Напомним, 

Облако тегов

дети звезд личная жизнь звезд социальные сети Виктор Павлик новости Екатерина Репяхова

Материалы по теме

Никита Добрынин и Даша Квиткова впервые стали родителями и показали малыша – фото
Новости

Никита Добрынин и Даша Квиткова впервые стали родителями и показали малыша – фото
Оладьи из цукини по рецепту судьи "МастерШеф-11" Владимира Ярославского
Еда и рецепты

Оладьи из цукини по рецепту судьи "МастерШеф-11" Владимира Ярославского
Рецепт любви: смотреть онлайн 1 серию
Сериалы

Рецепт любви: смотреть онлайн 1 серию
Контейнер для хранения пищи: как выбрать качественный и безопасный ланч-бокс
Полезные советы

Контейнер для хранения пищи: как выбрать качественный и безопасный ланч-бокс

Популярное на сайте

Дом, где сердце: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 11.07.2021)

Дом, где сердце: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 11.07.2021)
МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.07.2021)

МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.07.2021)
Improv Live Show 2 сезон: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 11.07.2021)

Improv Live Show 2 сезон: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 11.07.2021)
Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 10.07.2021)

Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 10.07.2021)

Популярное видео

Дом, где сердце: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 11.07.2021)

Дом, где сердце: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 11.07.2021)
МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.07.2021)

МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.07.2021)
Improv Live Show 2 сезон: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 11.07.2021)

Improv Live Show 2 сезон: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 11.07.2021)
Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 10.07.2021)

Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 10.07.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK