Виктор Павлик удивил признанием об отцовстве в 55 лет
Певец Виктор Павлик решил сделать откровенное призвание о своей личной жизни.
Второй супругой Павлика стала девушка по имени Светлана. В браке они прожили восемь лет. За это время у супругов родилась дочь Кристина.
В третий раз решился жениться на женщине по имени Лариса, которая родила певцу сына Пашу. Мальчик, к сожалению, умер от рака в августе 2020 года.
Я достаточно рано стал отцом. Когда родился Саша, а потом Кристина, у меня еще был ветер в голове. Можно сказать, был творческим и даже легкомысленным человеком, - признается певец. - Сейчас чувствую двойную ответственность. Я уже и отец, и дедушка. Имею трех внуков: Давида, Вадима и самую младшую - Амину. Выходит, мои внуки старше сына.