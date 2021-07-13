Виктор Павлик удивил признанием об отцовстве в 55 лет

Певец Виктор Павлик решил сделать откровенное призвание о своей личной жизни.

За плечами у Виктора Павлика три брака. В 18 лет певец женился на девушке Лиде. В браке у супругов родился сын Александр, который пошел по стопам отца и сейчас строит карьеру певца.

Второй супругой Павлика стала девушка по имени Светлана. В браке они прожили восемь лет. За это время у супругов родилась дочь Кристина.

В третий раз решился жениться на женщине по имени Лариса, которая родила певцу сына Пашу. Мальчик, к сожалению, умер от рака в августе 2020 года.

Певец Виктор Павлик / instagram.com/viktorpavlik

Сейчас же Виктор счастлив в браке с Екатериной Репяховой, которая младше певца на 28 лет. 15 июня 2021 года девушка родила ему сына Михаила. Недавно в интервью изданию «Факты» певец признался, как это – быть папой в 55 лет.

Слова Павлика удивили публику. Артист признался, что ранее он был более легкомысленным, однако сейчас его отношение к статусу папы изменилось.

Я достаточно рано стал отцом. Когда родился Саша, а потом Кристина, у меня еще был ветер в голове. Можно сказать, был творческим и даже легкомысленным человеком, - признается певец. - Сейчас чувствую двойную ответственность. Я уже и отец, и дедушка. Имею трех внуков: Давида, Вадима и самую младшую - Амину. Выходит, мои внуки старше сына.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова / instagram.com/viktorpavlik

Напомним,