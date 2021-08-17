Домашний кетчуп по рецепту Эктора Хименес-Браво

17 августа 2021 23:30 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Домашний кетчуп по рецепту Эктора Хименес-Браво
Домашний кетчуп по рецепту Эктора Хименес-Браво
pixabay.com

Домашний кетчуп в сотни раз лучше покупного, ведь он приготовлен из натуральных продуктов. Как дома приготовить вкусный кетчуп по рецепту Эктора Хименес-Браво - читайте в нашем материале.

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Судья "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво делится простым рецептом невероятно вкусного кетчупа. Теперь вы будете использовать в своих блюдах качественный соус, чем только улучшать уровень удовольствия ваших гостей.

Ингредиенты:

  • Томаты — 500 гр.
  • Лук — 1шт средняя
  • Чеснок — 1 головка
  • Соль
  • Сахар
  • Черный перец
  • Розмарин и тимьян (по желанию).

Способ приготовления:

  1. Томаты очистить от кожуры и растолочь в пюре. Поставить на маленький огонь, добавить соль, сахар и перец, томить на протяжении 30-40 минут.
  2. Пока томаты варятся, запекаем чеснок при 150 градусах 8 минут, пока он не станет мягким.
  3. Лук репчатый обжариваем с добавлением соли и сахара, пока он не станет совсем мягким и золотистым.
  4. Отдельно блендером перебиваем жареный лук и печеный чеснок.
  5. Готовую пасту добавляем в вареные томаты.
  6. Если помидоры слишком водянистые и никак не загустеют, добавляем разведенный в еле теплой воде крахмал.
  7. Даем соусу остыть и готово. Приятного аппетита!

Домашний кетчуп по рецепту Эктора Хименес-Браво / instagram.com/hectorjimenezbravo

Напомним,

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