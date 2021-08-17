Домашний кетчуп по рецепту Эктора Хименес-Браво
17 августа 2021 23:30
Домашний кетчуп по рецепту Эктора Хименес-Браво
pixabay.com
Домашний кетчуп в сотни раз лучше покупного, ведь он приготовлен из натуральных продуктов. Как дома приготовить вкусный кетчуп по рецепту Эктора Хименес-Браво - читайте в нашем материале.
Эктор Хименес-Браво делится простым рецептом невероятно вкусного кетчупа. Теперь вы будете использовать в своих блюдах качественный соус, чем только улучшать уровень удовольствия ваших гостей.
Ингредиенты:
- Томаты — 500 гр.
- Лук — 1шт средняя
- Чеснок — 1 головка
- Соль
- Сахар
- Черный перец
- Розмарин и тимьян (по желанию).
Способ приготовления:
- Томаты очистить от кожуры и растолочь в пюре. Поставить на маленький огонь, добавить соль, сахар и перец, томить на протяжении 30-40 минут.
- Пока томаты варятся, запекаем чеснок при 150 градусах 8 минут, пока он не станет мягким.
- Лук репчатый обжариваем с добавлением соли и сахара, пока он не станет совсем мягким и золотистым.
- Отдельно блендером перебиваем жареный лук и печеный чеснок.
- Готовую пасту добавляем в вареные томаты.
- Если помидоры слишком водянистые и никак не загустеют, добавляем разведенный в еле теплой воде крахмал.
- Даем соусу остыть и готово. Приятного аппетита!
Домашний кетчуп по рецепту Эктора Хименес-Браво / instagram.com/hectorjimenezbravo
Напомним,