Печеночный салат для всей семьи (рецепт)

Диетолог Анна Биоториум раскрыла на своей странице рецепт вкусного и сытного салата, который перейдет для большой семьи!

Ингредиенты:

Печень 240 г.,

Яйцо 3 шт.,

Лук 1 шт.,

Лук зеленый 1 пучок,

Зелень 1 пучок.

Способ приготовления:

На ужин специалист предлагает приготовить простой, но вкусный салат . Он идеально подойдет для мужчин и женщин, которые хотят сохранять форму и следят за тем, чтобы питание было правильным.

1. Отвариваем яйца и оставляем в холодной воде.

2. Мелко нарезаем лук и петрушку.

3. В отдельной миске разминаем с помощью вилки яйца, затем соединяем с другими продуктами.

4. Солим и перчим по вкусу.

Приятного аппетита!

Совет

Для салата прекрасно подходит печень трески.

Если будете использовать ее, то можно не солить и не перчить салат дополнительно, поскольку в состав печени входят эти ингредиенты.

Напомним,