Печеночный салат для всей семьи (рецепт)
Диетолог Анна Биоториум раскрыла на своей странице рецепт вкусного и сытного салата, который перейдет для большой семьи!
Ингредиенты:
- Печень 240 г.,
- Яйцо 3 шт.,
- Лук 1 шт.,
- Лук зеленый 1 пучок,
- Зелень 1 пучок.
Способ приготовления:
1. Отвариваем яйца и оставляем в холодной воде.
2. Мелко нарезаем лук и петрушку.
3. В отдельной миске разминаем с помощью вилки яйца, затем соединяем с другими продуктами.
Приятного аппетита!
Совет
Для салата прекрасно подходит печень трески.
Если будете использовать ее, то можно не солить и не перчить салат дополнительно, поскольку в состав печени входят эти ингредиенты.
Напомним,