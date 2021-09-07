Печеночный салат для всей семьи (рецепт)

7 сентября 2021 12:50 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Печеночный салат для всей семьи (рецепт)
Печеночный салат для всей семьи (рецепт)/ @biotorium

Диетолог Анна Биоториум раскрыла на своей странице рецепт вкусного и сытного салата, который перейдет для большой семьи!

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На ужин специалист предлагает приготовить простой, но вкусный салат. Он идеально подойдет для мужчин и женщин, которые хотят сохранять форму и следят за тем, чтобы питание было правильным. 

Ингредиенты: 

  • Печень 240 г.,
  • Яйцо 3 шт.,
  • Лук 1 шт.,
  • Лук зеленый 1 пучок,
  • Зелень 1 пучок. 

Способ приготовления:

1. Отвариваем яйца и оставляем в холодной воде.

2. Мелко нарезаем лук и петрушку.

3. В отдельной миске разминаем с помощью вилки яйца, затем соединяем с другими продуктами. 

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4. Солим и перчим по вкусу. 

Приятного аппетита!

Совет

Для салата прекрасно подходит печень трески.

Если будете использовать ее, то можно не солить и не перчить салат дополнительно, поскольку в состав печени входят эти ингредиенты. 

Напомним,

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