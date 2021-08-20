Пикантный салат с виноградом (рецепт)
20 августа 2021 15:10
Пикантный салат с виноградом (рецепт)
pixabay.com
Любите овощные салаты?
салат может стать изюминкой любого стола, он легкий и подойдет как для пикника, так и для домашнего обеда.
Ингредиенты:
- Груша 2 шт.,
- Виноград 200 г.,
- Фета 100 г.,
- Оливковое масло 3 ст. ложки,
- Сок лайма 2 ст. ложки,
- Мед 1 ст. ложка,
- Кунжут 1 ст. ложка.
Способ приготовления:
Удаляем у груши сердцевину и нарезаем тонкими ломтиками, ягодки винограда разрезаем пополам, удаляя косточки.
2. Сыр нарезаем кубиками.
3. Соединяем оливковое масло с соком и медом, смешиваем до однородной массы.
4. Укладываем ингредиенты на листья салата.
Напомним,