Пикантный салат с виноградом (рецепт)

20 августа 2021 15:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

Все статьи автора...

Пикантный салат с виноградом (рецепт)
Пикантный салат с виноградом (рецепт)
pixabay.com

Любите овощные салаты?

Читайте такжеРыбные и мясные котлеты рецепт: секрет идеального блюда от Владимира Ярославского
Овощной салат может стать изюминкой любого стола, он легкий и подойдет как для пикника, так и для домашнего обеда.

Ингредиенты:  

  • Груша 2 шт.,
  • Виноград 200 г.,
  • Фета 100 г.,
  • Оливковое масло 3 ст. ложки,
  • Сок лайма 2 ст. ложки,
  • Мед 1 ст. ложка,
  • Кунжут 1 ст. ложка. 

Способ приготовления:

Читайте такжеОкрошка со свеклой рецепт: вкусный холодный суп от Ольги Сумской
1. Моем и высушиваем груши, виноград и салат. 

Удаляем у груши сердцевину и нарезаем тонкими ломтиками, ягодки винограда разрезаем пополам, удаляя косточки.

2. Сыр нарезаем кубиками.

3. Соединяем оливковое масло с соком и медом, смешиваем до однородной массы.

4. Укладываем ингредиенты на листья салата. 

Напомним,

Облако тегов

рецепты рецепт салат рецепты завтраков

Материалы по теме

Домашний кетчуп по рецепту Эктора Хименес-Браво
Еда и рецепты

Домашний кетчуп по рецепту Эктора Хименес-Браво
Легкий салат с арбузом, томатами и фетой от сушефа "Адской кухни" – рецепт
Еда и рецепты

Легкий салат с арбузом, томатами и фетой от сушефа "Адской кухни" – рецепт
Чебуреки с потрохами от шефа "Адской кухни" Алекса Якутова – рецепт
Еда и рецепты

Чебуреки с потрохами от шефа "Адской кухни" Алекса Якутова – рецепт
Сергей Притула поделился откровениями о сыне и двух дочерях
Новости

Сергей Притула поделился откровениями о сыне и двух дочерях

Популярное на сайте

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 9 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 9 серию

Популярное видео

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 9 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 9 серию
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK