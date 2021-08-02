Цветная капуста под сыром в духовке (рецепт)
Летом особенной популярностью пользуются блюда, в которых есть сезонные овощи.
Ингредиенты:
- Цветная капуста 1/2 шт.,
- Яйца 2 шт.,
- Сметана 3 ст. ложки,
- Сыр 150 г.,
- Соль, специи.
Способ приготовления:
1. Цветную капусту промываем под проточной водой, разбираем на соцветия. Если они достаточно крупные, измельчаем ещё и ножом.
2. Форму для запекания смазываем сливочным маслом и выкладываем на неё цветную капусту, равномерно распределяя по всей поверхности.
4. Затем поливаем этим соусом цветную капусту. Сыр трём на мелкой тёрке. Посыпать им капусту можно сразу и все вместе отправить в духовку, или же добавить сыр за несколько минут до окончания.
5. Разогреваем духовку до 180°С и ставим в неё противень. Выпекаем 15-20 минут до образования золотистой корочки. Приятного аппетита!
Напомним,