Цветная капуста под сыром в духовке (рецепт)

Летом особенной популярностью пользуются блюда, в которых есть сезонные овощи.

Ингредиенты:

Цветная капуста 1/2 шт.,

Яйца 2 шт.,

Сметана 3 ст. ложки,

Сыр 150 г.,

Соль, специи.

Способ приготовления:

Предлагаем вашему вниманию простой рецепт вкусного блюда для всей семьи. На приготовление цветной капусты под сыром в духовке потребуется минимум времени и сил!

1. Цветную капусту промываем под проточной водой, разбираем на соцветия. Если они достаточно крупные, измельчаем ещё и ножом.

2. Форму для запекания смазываем сливочным маслом и выкладываем на неё цветную капусту, равномерно распределяя по всей поверхности.

3. В отдельную миску разбиваем яйца, добавляем в них соль и немного взбиваем вилкой или венчиком. Затем кладем в эту смесь несколько ложек сметаны, специи и мелко нарезанную зелень. Перемешиваем все вместе.

4. Затем поливаем этим соусом цветную капусту. Сыр трём на мелкой тёрке. Посыпать им капусту можно сразу и все вместе отправить в духовку, или же добавить сыр за несколько минут до окончания.

5. Разогреваем духовку до 180°С и ставим в неё противень. Выпекаем 15-20 минут до образования золотистой корочки. Приятного аппетита!

Напомним,