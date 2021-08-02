Цветная капуста под сыром в духовке (рецепт)

2 августа 2021 15:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Цветная капуста под сыром в духовке (рецепт)
Цветная капуста под сыром в духовке (рецепт)
pixabay.com

Летом особенной популярностью пользуются блюда, в которых есть сезонные овощи.

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Предлагаем вашему вниманию простой рецепт вкусного блюда для всей семьи. На приготовление цветной капусты под сыром в духовке потребуется минимум времени и сил!

Ингредиенты:

  • Цветная капуста 1/2 шт.,
  • Яйца 2 шт.,
  • Сметана 3 ст. ложки,
  • Сыр 150 г.,
  • Соль, специи.

Способ приготовления:

1. Цветную капусту промываем под проточной водой, разбираем на соцветия. Если они достаточно крупные, измельчаем ещё и ножом. 

2.  Форму для запекания смазываем сливочным маслом и выкладываем на неё цветную капусту, равномерно распределяя по всей поверхности. 

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3. В отдельную миску разбиваем яйца, добавляем в них соль и немного взбиваем вилкой или венчиком. Затем кладем в эту смесь несколько ложек сметаны, специи и мелко нарезанную зелень. Перемешиваем все вместе.

4. Затем поливаем этим соусом цветную капусту. Сыр трём на мелкой тёрке. Посыпать им капусту можно сразу и все вместе отправить в духовку, или же добавить сыр за несколько минут до окончания.

5. Разогреваем духовку до 180°С и ставим в неё противень. Выпекаем 15-20 минут до образования золотистой корочки. Приятного аппетита!

Напомним,

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