Кукуруза со специями в духовке (рецепт)
Кукуруза будет сочной и особенно вкусной, если приготовить ее со специями!
Ингредиенты:
- Кукуруза 4 шт.,
- Сливочное масло 100 г.,
- Чеснок 5 зуб.,
- Соль 2 ч. ложки,
- Перец черный молотый,
- Перец черный горошком,
- Кориандр,
- Укроп.
Способ приготовления:
1. Чеснок очистить от шелухи и пропустить через пресс. Промытый укроп мелко изрубить.
2. Соль вместе с перцем, кориандром и базиликом поместить в ступку и растереть в порошок.
4. от листьев початки кукурузы обмазать со всех сторон приготовленным маслом, завернуть каждый в пергамент, затем в фольгу и выдержать 15-30 минут, чтобы кукуруза хорошо пропиталась ароматами и маслом.
5. 40 минут при 180-200°С. Приятного аппетита!
Напомним,