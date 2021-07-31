Кукуруза со специями в духовке (рецепт)

Кукуруза будет сочной и особенно вкусной, если приготовить ее со специями!

Ингредиенты:

Кукуруза 4 шт.,

Сливочное масло 100 г.,

Чеснок 5 зуб.,

Соль 2 ч. ложки,

Перец черный молотый,

Перец черный горошком,

Кориандр,

Укроп.

Способ приготовления:

Сейчас в Украине продолжается сезон кукурузы. Если вы уже сварили ее несколько раз, самое время попробовать что-то новенькое. Предлагаем вам простой рецепт, который точно придется по вкусу гурманам.

1. Чеснок очистить от шелухи и пропустить через пресс. Промытый укроп мелко изрубить.

2. Соль вместе с перцем, кориандром и базиликом поместить в ступку и растереть в порошок.

3. Размягченное при комнатной температуре сливочное масло соединить с ароматно-пряной смесью, укропом и чесноком и хорошо вымешать.

4. от листьев початки кукурузы обмазать со всех сторон приготовленным маслом, завернуть каждый в пергамент, затем в фольгу и выдержать 15-30 минут, чтобы кукуруза хорошо пропиталась ароматами и маслом.

5. 40 минут при 180-200°С. Приятного аппетита!

Напомним,