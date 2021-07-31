Кукуруза со специями в духовке (рецепт)

31 июля 2021 00:30 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Кукуруза со специями в духовке (рецепт)
Кукуруза со специями в духовке (рецепт)
pixabay.com

Кукуруза будет сочной и особенно вкусной, если приготовить ее со специями!

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Сейчас в Украине продолжается сезон кукурузы. Если вы уже сварили ее несколько раз, самое время попробовать что-то новенькое. Предлагаем вам простой рецепт, который точно придется по вкусу гурманам.

Ингредиенты: 

  • Кукуруза 4 шт.,
  • Сливочное масло 100 г.,
  • Чеснок 5 зуб.,
  • Соль 2 ч. ложки,
  • Перец черный молотый,
  • Перец черный горошком,
  • Кориандр,
  • Укроп.

Способ приготовления:

1.  Чеснок очистить от шелухи и пропустить через пресс. Промытый укроп мелко изрубить.

2. Соль вместе с перцем, кориандром и базиликом поместить в ступку и растереть в порошок.

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3. Размягченное при комнатной температуре сливочное масло соединить с ароматно-пряной смесью, укропом и чесноком и хорошо вымешать.

4. от листьев початки кукурузы обмазать со всех сторон приготовленным маслом, завернуть каждый в пергамент, затем в фольгу и выдержать 15-30 минут, чтобы кукуруза хорошо пропиталась ароматами и маслом.

5. 40 минут при 180-200°С. Приятного аппетита!

Напомним,

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