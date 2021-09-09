Сконы с сыром и куриной грудкой: рецепт школьного ланча от шеф-повара Андрея Дромова Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Сконы с сыром и куриной грудкой: рецепт школьного ланча от шеф-повара Андрея Дромова пресс-служба

Ведущие проекта «Готовим вместе» на телеканале Интер Андрей Дромов и Андрей Доманский знают, как собрать детей в школу и какие школьные ланчи им можно приготовить.