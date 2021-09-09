Сконы с сыром и куриной грудкой: рецепт школьного ланча от шеф-повара Андрея Дромова
Ведущие проекта «Готовим вместе» на телеканале Интер Андрей Дромов и Андрей Доманский знают, как собрать детей в школу и какие школьные ланчи им можно приготовить.
Детям нужно помочь сконцентрироваться на важном – на учебе. А хорошее питание – это залог продуктивной, энергичной и успешной жизни, – говорит шеф-повар Андрей Дромов. – Наша задача – собрать им такие ланчи в школу, чтобы обеспечить правильную работу мозга и здоровый рост. Речь не только о питании детей в целом, но и о перекусах, которые необходимы школьникам.
Ведущие «Готовим вместе» предлагают подойти к готовке школьных ланчей креативно. Согласитесь, дети будут охотнее есть привычные блюда, если оригинально их приготовить. Например, вместо традиционного омлета можно сделать яичные маффины с овощами, а вместо обычных бутербродов – булочки с вареной колбасой и сыром.
Поверьте мне, когда в портфеле окажется один из наших ланч-боксов, идти в столовую или тратить карманные деньги на сомнительную еду в гастрономе у вашего ребенка не будет желания, – добавляет шеф-повар.
Ингредиенты:
- 225 г пшеничной муки;
- 250 мл кефира;
- 85 г охлажденного сливочного масла (82%);
- 150 г натертого сыра моцарелла;
- 90 г запеченной куриной грудки;
- 1 желток;
- 1,5 ч. л. кукурузного крахмала;
- 1/2 ч. л. разрыхлителя;
- 1/4 ч. л. соды;
- соль, орегано, сушеный базилик – по вкусу.
Способ приготовления:
- Смешайте муку, соду, соль, кукурузный крахмал и разрыхлитель.
- Добавьте натертое масло, измельченное мясо, сыр, сушеный базилик и орегано. Перемешайте.
- Влейте кефир и снова аккуратно перемешайте.
- С помощью двух ложек выложите смесь на противень, застеленный пергаментом.
- Смажьте сконы желтком и выпекайте при температуре 220 градусов 15 минут.
- Наполните ланч-боксы сконами, ягодами, овощами и орехами. Приятного аппетита!
Напомним,