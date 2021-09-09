Сконы с сыром и куриной грудкой: рецепт школьного ланча от шеф-повара Андрея Дромова

9 сентября 2021 01:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Сконы с сыром и куриной грудкой: рецепт школьного ланча от шеф-повара Андрея Дромова
Сконы с сыром и куриной грудкой: рецепт школьного ланча от шеф-повара Андрея Дромова
пресс-служба

Ведущие проекта «Готовим вместе» на телеканале Интер Андрей Дромов и Андрей Доманский знают, как собрать детей в школу и какие школьные ланчи им можно приготовить.

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Для того, чтобы хорошо учиться и легко запоминать новую информацию, школьникам важно правильно и сбалансированно питаться. Сконы с сыром и куриной грудкой – прекрасная альтернатива домашним пирогам и пирожкам. Записывайте рецепт! 

Детям нужно помочь сконцентрироваться на важном – на учебе. А хорошее питание – это залог продуктивной, энергичной и успешной жизни, – говорит шеф-повар Андрей Дромов. – Наша задача – собрать им такие ланчи в школу, чтобы обеспечить правильную работу мозга и здоровый рост. Речь не только о питании детей в целом, но и о перекусах, которые необходимы школьникам.

Ведущие «Готовим вместе» предлагают подойти к готовке школьных ланчей креативно. Согласитесь, дети будут охотнее есть привычные блюда, если оригинально их приготовить. Например, вместо традиционного омлета можно сделать яичные маффины с овощами, а вместо обычных бутербродов – булочки с вареной колбасой и сыром.

Поверьте мне, когда в портфеле окажется один из наших ланч-боксов, идти в столовую или тратить карманные деньги на сомнительную еду в гастрономе у вашего ребенка не будет желания, – добавляет шеф-повар.

Ингредиенты:

  • 225 г пшеничной муки; 
  • 250 мл кефира; 
  • 85 г охлажденного сливочного масла (82%); 
  • 150 г натертого сыра моцарелла; 
  • 90 г запеченной куриной грудки; 
  • 1 желток; 
  • 1,5 ч. л. кукурузного крахмала; 
  • 1/2 ч. л. разрыхлителя; 
  • 1/4 ч. л. соды; 
  • соль, орегано, сушеный базилик – по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Смешайте муку, соду, соль, кукурузный крахмал и разрыхлитель.
  2. Добавьте натертое масло, измельченное мясо, сыр, сушеный базилик и орегано. Перемешайте.
  3. Влейте кефир и снова аккуратно перемешайте.
  4. С помощью двух ложек выложите смесь на противень, застеленный пергаментом.
  5. Смажьте сконы желтком и выпекайте при температуре 220 градусов 15 минут.
  6. Наполните ланч-боксы сконами, ягодами, овощами и орехами. Приятного аппетита!

Напомним,

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