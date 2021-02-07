Куриная грудка с ананасом - рецепт. Гости будут в восторге от сочности этого блюда!
7 февраля 2021 17:40
Сочная куриная грудка с ананасом
Куриная грудка с ананасами – это рецепт для тех, кто хочет быстро и наверняка приготовить простое, но вкусное и красивое праздничное блюдо
Читайте такжеТОП-3 оригинальных рецепта печеного картофеля: интересные блюда и лайфхаки от шеф-повараПриготовив блюдо, ваши гости или домочадцы скажут: А куриная грудка с ананасом получилась очень нежная, сочная и вкусная. Итак, как же ее приготовить?
Ингредиенты на 4 персоны:
- 4 куриные грудки
- 1 банка консервированных ананасов (400 г)
- 2 луковицы
- пучок зелени (любой)
- 4 ч. л. соевого соуса
- 2 ст. л. лимонного сока
- растительное масло
- карри
- черный молотый перец
- соль.
Способ приготовления:
- Куриные грудки промыть, накрыть пищевой пленкой и слегка отбить.
- Посолить, поперчить и обжарить на растительном масле до полуготовности.
- Положить нарезанный полукольцами репчатый лук и ананасы.
- Добавить карри, сбрызнуть лимонным соком, залить соевым соусом и тушить на слабом огне до готовности.
- При подаче поперчить и посыпать рубленой зеленью.