Куриная грудка с ананасом - рецепт. Гости будут в восторге от сочности этого блюда!

7 февраля 2021 17:40 Александр Кива
Куриная грудка с ананасом - рецепт. Гости будут в восторге от сочности этого блюда!
Сочная куриная грудка с ананасом

Куриная грудка с ананасами – это рецепт для тех, кто хочет быстро и наверняка приготовить простое, но вкусное и красивое праздничное блюдо

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Приготовив блюдо, ваши гости или домочадцы скажут: А куриная грудка с ананасом получилась очень нежная, сочная и вкусная. Итак, как же ее приготовить?

Ингредиенты на 4 персоны:

  • 4 куриные грудки
  • 1 банка консервированных ананасов (400 г)
  • 2 луковицы
  • пучок зелени (любой)
  • 4 ч. л. соевого соуса
  • 2 ст. л. лимонного  сока
  • растительное масло
  • карри
  • черный молотый перец
  • соль.

Способ приготовления:

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  1. Куриные грудки промыть, накрыть пищевой пленкой и слегка отбить.
  2. Посолить, поперчить и обжарить на растительном масле до полуготовности.
  3. Положить нарезанный полукольцами репчатый лук и ананасы.
  4. Добавить карри, сбрызнуть лимонным соком, залить соевым соусом и тушить на слабом огне до готовности.
  5. При подаче поперчить и посыпать рубленой зеленью.

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