ТОП-3 оригинальных рецепта печеного картофеля: интересные блюда и лайфхаки от шеф-повара

3 февраля 2021 04:00 Юлия Крутиева
ТОП-3 оригинальных рецепта печеного картофеля: интересные блюда и лайфхаки от шеф-повара
ТОП-3 оригинальных рецепта печеного картофеля: интересные блюда и лайфхаки от шеф-повара
пресс-служба

Картофель – бестселлер украинской кухни! Поэтому шеф-повар Андрей Дромов и ведущий Андрей Доманский не раз посвящали выпуски кулинарного проекта «Готовим вместе» этому овощу.

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В новой программе Готовим вместе они не только поделились рецептами интересных блюд из картофеля, но и на собственном опыте проверили некоторые «картофельные» лайфхаки.

Несмотря на то, что за шесть лет существования программы шеф-повар Андрей Дромов приготовил немало самых разнообразных блюд из картошки, ему всегда есть чем удивить телезрителей. В новом выпуске кулинарного проекта «Готовим вместе» он поделился тремя новыми рецептами, в основе которых – печеный картофель. Среди них – картофель Хассельбек, запеченный со сметаной, хреном, зеленью и сыром. Оригинальности этому традиционному шведскому блюду добавляет подача в виде «гармошки»: картофель надрезают тонкими ломтиками, сохраняя при этом форму клубня. Также шеф-повар поделился рецептами приготовления запеченного картофеля с грибами в сливочно-сырном соусе и с фаршем из говядины с овощами под нежной «шубой» из пюре.

Чтобы последнее блюдо смотрелось еще красивее, выкладывать пюре на тарелку можно с помощью кондитерского мешка, – делится кулинарным лайфхаком Андрей Дромов. – А если использовать разные насадки, то каждый раз можно получать новый рисунок.

Шеф-повар Андрей Дромов и ведущий Андрей Доманский / пресс-служба

Картофель Хассельбек

Ингредиенты:

  • 4 большие картофелины
  • 140 г нежирной сметаны
  • 80 г натертого твердого сыра
  • 1 зубчик чеснока
  • 50 г белого хрена
  • 10 г укропа
  • 40 мл оливкового масла
  • соль и черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

Сделайте надрезы на картофеле в виде слайсов толщиной 2 мм, выложите на противень с пергаментом. Полейте маслом и посолите. Запекайте при температуре 200°С 30-35 минут. К измельченному укропу выдавите чеснок, добавьте хрен, сметану, сыр, соль и черный перец. Перемешайте. Начините картофель полученной смесью и запекайте еще 10 минут при той же температуре.

Картофель Хассельбек / пресс-служба

Картофель с грибами в сливочно-сырном соусе

Ингредиенты:

  • 1 кг картофеля
  • 600 г грибов ассорти
  • 90 г репчатого лука
  • 80 г лука-порея
  • 3 зубчика чеснока
  • 50 г сливочного масла
  • 40 мл растительного масла
  • соль, черный перец, мускатный орех, тимьян – по вкусу

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Для соуса понадобится:

  • 100 г натертого твердого сыра
  • 100 г натертого сыра моцарелла
  • 400 мл сливок (20%)
  • 2 яйца
  • 1 ч. л. молотых сушеных белых грибов

Способ приготовления:

Нарежьте картофель крупными ломтиками и обжарьте на растительном масле до румяной корочки. Положите в керамическую форму, посолите. Нарежьте крупно грибы, репчатый лук и лук-порей – полукольцами, измельчите чеснок. Обжарьте овощи с грибами на сливочном масле, приправьте солью и специями и добавьте к картофелю. Для соуса смешайте весь сыр, яйца, молотые грибы и сливки. Залейте картофель с грибами соусом и запекайте 20-25 минут при температуре 190°С.

Картофель с грибами в сливочно-сырном соусе / пресс-служба

Фаршированный картофель под «шубой» из пюре

Ингредиенты:

  • 4 сваренные в мундире картофелины
  • 100 мл нежирных сливок
  • 2 желтка
  • 20 г сливочного масла
  • соль – по вкусу

Для начинки:

  • 300 г говяжьего фарша
  • 80 г репчатого лука
  • 3 зубчика чеснока
  • 120 г свежемороженого горошка
  • 20 г пшеничной муки
  • 350 мл воды
  • 25 мл растительного масла
  • соль, черный перец, паприка, кориандр – по вкусу

Способ приготовления:

Сначала приготовьте начинку. Обжарьте фарш на растительном масле. Добавьте измельченный лук, чеснок, муку, соль и специи. Залейте водой и тушите 8 минут. В конце добавьте горошек и перемешайте. С вареного в мундире картофеля срежьте верхушки по горизонтали и аккуратно достаньте мякоть. К мякоти добавьте сливки, желтки, сливочное масло, соль и взбейте все блендером. Картофельные лодочки положите на противень с пергаментом, посолите и наполните фаршем. Переложите картофельное пюре в кондитерский мешок с насадкой и выдавите поверх начинки. Запекайте 15 минут при температуре 200°С. Приятного аппетита!

Фаршированный картофель под «шубой» из пюре / пресс-служба

Лайфхаки

Картофель популярен не только в кулинарии. В новом выпуске «Готовим вместе» Андрей Доманский протестировал некоторые лайфхаки, как можно использовать картофель в быту, в садоводстве и даже в косметологии!

  1. Чтобы помыть зеркало, нужно натереть его срезом сырого овоща, дать подсохнуть и вытереть мягкой тряпкой.
  2. Чтобы придать блеск кожаной обуви, необходимо действовать по такому же принципу, как и с зеркалом. Только прежде, чем вытирать, нужно дать подсохнуть чуть дольше – пока на коже не появится белый налет.
  3. С помощью картофеля можно почистить столовые приборы или украшения из серебра. Для этого нужно замочить их в воде, в которой варился картофель в мундире. После этого серебряные изделия снова засверкают, как новые.
  4. Садоводы часто используют картофель для укоренения роз. Для этого нужно взять целую сырую картофелину и воткнуть в нее веточку розы – цветок будет брать из корнеплода влагу и питательные вещества, и быстрее пустит корни.
  5. В косметологии ломтики сырого картофеля можно использовать вместо патчей – они помогут снять припухлость, осветлить темные круги и даже разгладить морщины. Для этих же целей можно использовать компресс из завернутого в марлевые салфетки тертого овоща.

Насколько действенны эти картофельные лайфхаки, смотрите в выпуске «Готовим вместе», посвященном печеному картофелю, – по ссылке.

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