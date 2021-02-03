ТОП-3 оригинальных рецепта печеного картофеля: интересные блюда и лайфхаки от шеф-повара

Картофель – бестселлер украинской кухни! Поэтому шеф-повар Андрей Дромов и ведущий Андрей Доманский не раз посвящали выпуски кулинарного проекта «Готовим вместе» этому овощу.

В новой программе Готовим вместе они не только поделились рецептами интересных блюд из картофеля , но и на собственном опыте проверили некоторые «картофельные» лайфхаки.

Несмотря на то, что за шесть лет существования программы шеф-повар Андрей Дромов приготовил немало самых разнообразных блюд из картошки, ему всегда есть чем удивить телезрителей. В новом выпуске кулинарного проекта «Готовим вместе» он поделился тремя новыми рецептами, в основе которых – печеный картофель. Среди них – картофель Хассельбек, запеченный со сметаной, хреном, зеленью и сыром. Оригинальности этому традиционному шведскому блюду добавляет подача в виде «гармошки»: картофель надрезают тонкими ломтиками, сохраняя при этом форму клубня. Также шеф-повар поделился рецептами приготовления запеченного картофеля с грибами в сливочно-сырном соусе и с фаршем из говядины с овощами под нежной «шубой» из пюре.

Чтобы последнее блюдо смотрелось еще красивее, выкладывать пюре на тарелку можно с помощью кондитерского мешка, – делится кулинарным лайфхаком Андрей Дромов. – А если использовать разные насадки, то каждый раз можно получать новый рисунок.

Шеф-повар Андрей Дромов и ведущий Андрей Доманский / пресс-служба

Картофель Хассельбек

Ингредиенты:

4 большие картофелины

140 г нежирной сметаны

80 г натертого твердого сыра

1 зубчик чеснока

50 г белого хрена

10 г укропа

40 мл оливкового масла

соль и черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

Сделайте надрезы на картофеле в виде слайсов толщиной 2 мм, выложите на противень с пергаментом. Полейте маслом и посолите. Запекайте при температуре 200°С 30-35 минут. К измельченному укропу выдавите чеснок, добавьте хрен, сметану, сыр, соль и черный перец. Перемешайте. Начините картофель полученной смесью и запекайте еще 10 минут при той же температуре.

Картофель Хассельбек / пресс-служба

Картофель с грибами в сливочно-сырном соусе

Ингредиенты:

1 кг картофеля

600 г грибов ассорти

90 г репчатого лука

80 г лука-порея

3 зубчика чеснока

50 г сливочного масла

40 мл растительного масла

соль, черный перец, мускатный орех, тимьян – по вкусу

100 г натертого твердого сыра

100 г натертого сыра моцарелла

400 мл сливок (20%)

2 яйца

1 ч. л. молотых сушеных белых грибов

Способ приготовления:

Нарежьте картофель крупными ломтиками и обжарьте на растительном масле до румяной корочки. Положите в керамическую форму, посолите. Нарежьте крупно грибы, репчатый лук и лук-порей – полукольцами, измельчите чеснок. Обжарьте овощи с грибами на сливочном масле, приправьте солью и специями и добавьте к картофелю. Для соуса смешайте весь сыр, яйца, молотые грибы и сливки. Залейте картофель с грибами соусом и запекайте 20-25 минут при температуре 190°С.

Картофель с грибами в сливочно-сырном соусе / пресс-служба

Фаршированный картофель под «шубой» из пюре

Ингредиенты:

4 сваренные в мундире картофелины

100 мл нежирных сливок

2 желтка

20 г сливочного масла

соль – по вкусу

Для начинки:

300 г говяжьего фарша

80 г репчатого лука

3 зубчика чеснока

120 г свежемороженого горошка

20 г пшеничной муки

350 мл воды

25 мл растительного масла

соль, черный перец, паприка, кориандр – по вкусу

Способ приготовления:

Сначала приготовьте начинку. Обжарьте фарш на растительном масле. Добавьте измельченный лук, чеснок, муку, соль и специи. Залейте водой и тушите 8 минут. В конце добавьте горошек и перемешайте. С вареного в мундире картофеля срежьте верхушки по горизонтали и аккуратно достаньте мякоть. К мякоти добавьте сливки, желтки, сливочное масло, соль и взбейте все блендером. Картофельные лодочки положите на противень с пергаментом, посолите и наполните фаршем. Переложите картофельное пюре в кондитерский мешок с насадкой и выдавите поверх начинки. Запекайте 15 минут при температуре 200°С. Приятного аппетита!

Фаршированный картофель под «шубой» из пюре / пресс-служба

Лайфхаки

Картофель популярен не только в кулинарии. В новом выпуске «Готовим вместе» Андрей Доманский протестировал некоторые лайфхаки, как можно использовать картофель в быту, в садоводстве и даже в косметологии!

Чтобы помыть зеркало, нужно натереть его срезом сырого овоща, дать подсохнуть и вытереть мягкой тряпкой. Чтобы придать блеск кожаной обуви, необходимо действовать по такому же принципу, как и с зеркалом. Только прежде, чем вытирать, нужно дать подсохнуть чуть дольше – пока на коже не появится белый налет. С помощью картофеля можно почистить столовые приборы или украшения из серебра. Для этого нужно замочить их в воде, в которой варился картофель в мундире. После этого серебряные изделия снова засверкают, как новые. Садоводы часто используют картофель для укоренения роз. Для этого нужно взять целую сырую картофелину и воткнуть в нее веточку розы – цветок будет брать из корнеплода влагу и питательные вещества, и быстрее пустит корни. В косметологии ломтики сырого картофеля можно использовать вместо патчей – они помогут снять припухлость, осветлить темные круги и даже разгладить морщины. Для этих же целей можно использовать компресс из завернутого в марлевые салфетки тертого овоща.

Насколько действенны эти картофельные лайфхаки, смотрите в выпуске «Готовим вместе», посвященном печеному картофелю, – по ссылке.