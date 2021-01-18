Рулет из лазаньи с грибами и сыром: рецепт блюда с итальянскими нотками
18 января 2021 03:00
Рулет из лазаньи с грибами и сыром: рецепт блюда с итальянскими нотками
Рецепт приготовления рулета с грибами и сыром, используя тесто лазаньи. Приготовьте дома блюдо с итальянскими нотками.
Григорий Герман рассказал, как приготовить лазанью, а также поделился оригинальным рецептом рулетов с грибами и сыром.
Следует отметить, что лазанья – это просто листы пасты, а также – итальянское блюдо, в котором эти листы переплетаются с соусами и фаршем и запекаются с сыром. Я расскажу, как из теста лазаньи сделать рулеты, а начинкой будут грибы и сыр моцарелла, – рассказал Григорий Герман.
Ингредиенты:
- Мука пшеничная – 400 г
- Яйца – 3 шт.
- Растительное масло
- Грибы – 400 г
- Лук – 3 шт.
- Морковь – 2 шт.
- Чеснок – 2 зубчика
- Моцарелла – 300 г
- Сливки – 200 мл
- Масло сливочное – 1 ст.л.
- Мускатный орех, соль, зелень
Способ приготовления:
- В муку вбить яйца, добавить соль и перемешать. Добавить несколько ложек масла и замесить упругое тесто. Оно должно получиться тугим. Пока нужно отложить его на 20 минут – по истечении времени, оно станет более мягким и эластичным.
- Тем временем можно сделать начинку. Поставить сковороду на огонь и добавить сливочное масло. Измельчить лук, морковь, чеснок и грибы. Довести овощи до готовности и оставить охлаждаться.
- Для заливки нужно смешать сливки с мускатным орехом, чесноком и зеленью.
- Далее нужно присыпать поверхность стола мукой и приступить к раскатке теста. Оно должно быть тоненькое и в форме большого ровного круга. На тесто высыпать начинку и распределить по периметру теста. Сверху присыпать натертой моцареллой, но не всей – немного оставить, чтобы посыпать заливку.
- Завернуть лист в рулет и разрезать на равные куски размером в 3-4 см. Отправить в форму для запекания, залить сливочной смесью и посыпать моцареллой. Отправить блюдо в духовку на 20 минут при температуре 180 градусов. Приятного аппетита!
Напомним,