Рулет из лазаньи с грибами и сыром: рецепт блюда с итальянскими нотками

18 января 2021 03:00 Юлия Крутиева
Рулет из лазаньи с грибами и сыром: рецепт блюда с итальянскими нотками
Рулет из лазаньи с грибами и сыром: рецепт блюда с итальянскими нотками
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Рецепт приготовления рулета с грибами и сыром, используя тесто лазаньи. Приготовьте дома блюдо с итальянскими нотками.

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Популярный кулинар и ведущий шоу «Ранок з Україною» на канале «Украина» Григорий Герман рассказал, как приготовить лазанью, а также поделился оригинальным рецептом рулетов с грибами и сыром.

Следует отметить, что лазанья – это просто листы пасты, а также – итальянское блюдо, в котором эти листы переплетаются с соусами и фаршем и запекаются с сыром. Я расскажу, как из теста лазаньи сделать рулеты, а начинкой будут грибы и сыр моцарелла, – рассказал Григорий Герман.

Ингредиенты:

  • Мука пшеничная – 400 г
  • Яйца – 3 шт.
  • Растительное масло
  • Грибы – 400 г
  • Лук – 3 шт.
  • Морковь – 2 шт.
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Моцарелла – 300 г
  • Сливки – 200 мл
  • Масло сливочное – 1 ст.л.
  • Мускатный орех, соль, зелень

Способ приготовления:

  1. В муку вбить яйца, добавить соль и перемешать. Добавить несколько ложек масла и замесить упругое тесто. Оно должно получиться тугим. Пока нужно отложить его на 20 минут – по истечении времени, оно станет более мягким и эластичным.
  2. Тем временем можно сделать начинку. Поставить сковороду на огонь и добавить сливочное масло. Измельчить лук, морковь, чеснок и грибы. Довести овощи до готовности и оставить охлаждаться.
  3. Для заливки нужно смешать сливки с мускатным орехом, чесноком и зеленью.
  4. Далее нужно присыпать поверхность стола мукой и приступить к раскатке теста. Оно должно быть тоненькое и в форме большого ровного круга. На тесто высыпать начинку и распределить по периметру теста. Сверху присыпать натертой моцареллой, но не всей – немного оставить, чтобы посыпать заливку.
  5. Завернуть лист в рулет и разрезать на равные куски размером в 3-4 см. Отправить в форму для запекания, залить сливочной смесью и посыпать моцареллой. Отправить блюдо в духовку на 20 минут при температуре 180 градусов. Приятного аппетита!

Напомним, 

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