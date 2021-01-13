Рецепт вегетарианских бургеров от фронтмена группы "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" Сергея Танчинца
13 января 2021 18:10
Рецепт вегетарианских бургеров от фронтмена группы "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" Сергея Танчинца
pixabay.com
Как приготовить дома бургеры - простой и быстрый рецепт читайте в нашем материале.
Сергей Танчинец пришел на кухню Марии Мельник в рубрику «Вкусный эксклюзив» программы «Ранок з Україною» на канале «Украина». Артист продемонстрировал свои кулинарные способности и поделился оригинальным рецептом полезных бургеров без мяса.
Я не ем мясо. Поэтому очень рад, что в широком доступе появились его заменители, которые по вкусовым качествам подобны мясу. Сегодня я поделюсь с поклонниками советами, как приготовить котлету в хлебе, которую американцы называют бургером.
Ингредиенты:
- Булки для бургеров – 2 шт.
- Вегетарианское мясо для бургеров – 1 уп.
- Сыр для бургеров – 6 шт.
- Соленые огурцы – 4 шт.
- Лук – 1 шт.
- Помидор – 1 шт.
- Горчичный соус – 2 ст.л.
- Соль по вкусу
- Для салата нужны:
- Яблоко – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Белокочанная капуста – 100 г
- Краснокочанная капуста – 100 г
- Оливковое масло – 30 мл
Способ приготовления:
- Следует разрезать булочки для бургеров пополам и поджарить их на сухой сковороде.
- Сформировать в котлету для бургеров вегетарианское мясо с луком и обжарить. Добавить по два куска сыра на каждую котлету.
- Выложить их на половину булок, смазать горчичным соусом, посолить, выложить сверху кольцо помидора, лука, нарезанные соленые огурцы, сыр и накрыть второй половиной булки.
- Для салата к бургеру надо натереть яблоко, нарезать белокочанную и краснокочанную капусту, натереть морковь. Заправить салат оливковым маслом и тщательно перемешать.
Напомним,