Рецепт вегетарианских бургеров от фронтмена группы "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" Сергея Танчинца

13 января 2021 18:10 Юлия Крутиева
Рецепт вегетарианских бургеров от фронтмена группы
Рецепт вегетарианских бургеров от фронтмена группы "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" Сергея Танчинца
pixabay.com

Как приготовить дома бургеры - простой и быстрый рецепт читайте в нашем материале.

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Известный украинский музыкант, фронтмен группы «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ» Сергей Танчинец пришел на кухню Марии Мельник в рубрику «Вкусный эксклюзив» программы «Ранок з Україною» на канале «Украина». Артист продемонстрировал свои кулинарные способности и поделился оригинальным рецептом полезных бургеров без мяса.

Я не ем мясо. Поэтому очень рад, что в широком доступе появились его заменители, которые по вкусовым качествам подобны мясу. Сегодня я поделюсь с поклонниками советами, как приготовить котлету в хлебе, которую американцы называют бургером.

Ингредиенты:

  • Булки для бургеров – 2 шт.
  • Вегетарианское мясо для бургеров – 1 уп.
  • Сыр для бургеров – 6 шт.
  • Соленые огурцы – 4 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Помидор – 1 шт.
  • Горчичный соус – 2 ст.л.
  • Соль по вкусу
  • Для салата нужны:
  • Яблоко – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Белокочанная капуста – 100 г
  • Краснокочанная капуста – 100 г
  • Оливковое масло – 30 мл

Способ приготовления:

  1. Следует разрезать булочки для бургеров пополам и поджарить их на сухой сковороде.
  2. Сформировать в котлету для бургеров вегетарианское мясо с луком и обжарить. Добавить по два куска сыра на каждую котлету.
  3. Выложить их на половину булок, смазать горчичным соусом, посолить, выложить сверху кольцо помидора, лука, нарезанные соленые огурцы, сыр и накрыть второй половиной булки.
  4. Для салата к бургеру надо натереть яблоко, нарезать белокочанную и краснокочанную капусту, натереть морковь. Заправить салат оливковым маслом и тщательно перемешать.

Напомним,

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