Фаршированная курица, запеченная в духовке целиком: хитрости и тонкости приготовления блюда

15 января 2021 03:00 Юлия Крутиева
Фаршированная курица, запеченная в духовке целиком: хитрости и тонкости приготовления блюда
Фаршированная курица, запеченная в духовке целиком: хитрости и тонкости приготовления блюда
pixabay.com

Курица, запеченная целиком в духовке, - невероятное вкусное блюдо. Простой и доступный рецепт фаршированной курицы беконом и грибами.

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Кулинарный эксперт Григорий Герман в авторской рубрике «Вкусное утро» программы «Ранок з Україною» поделился невероятным рецептом запеченной курицы. Ведущий канала «Украина» рассказал обо всех хитростях и тонкостях приготовления блюда, которое станет украшением любого стола.

Одним из самых популярных блюд на праздничных столах украинцев считается запеченная курица. Сегодня я дам вам новый фантастический рецепт самой вкусной в мире фаршированной курицы, это будет неожиданно, но просто и доступно!» – отметил Григорий Герман в эфире канала «Украина».

Ингредиенты:

  • Курица – 1,5 кг
  • Шампиньоны – 100 г
  • Панировочные сухари – 150 г
  • Бекон – 100 г
  • Лук – 1 шт.
  • Сливочное масло – 50 г
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Копченая паприка, петрушка

Способ приготовления:

  1. Сначала надо подготовить фарш. Грибы нарезать и обжарить на сковороде с добавлением масла. Пока грибы готовятся, нарезать лук, бекон и чеснок, отправить на сковородку.
  2. Готовую начинку выложить в отдельную миску и смешать с панировочными сухарями. Это поможет фаршу остаться ароматным и сочным.
  3. Далее следует взять форму для запекания, положить на нее курицу и нафаршировать. А чтобы она имела идеальную корочку, надо смешать сливочное масло с копченой паприкой, осторожно пальцами отделить кожу от мяса и смазать масляной смесью курицу под кожей. А также намазать маслом всю тушку. Кроме того, Григорий Герман советует обмотать фольгой куриные ножки, чтобы они не сгорели, а крылышки немного завернуть под курицу. А еще можно обложить курицу грибами, которые дополнят блюдо ароматом.
  4. Отправить курицу в разогретую до 180 градусов духовку на 25 минут, а после следить за готовностью.

Фаршированная курица, запеченная в духовке целиком: хитрости и тонкости приготовления блюда / pixabay.com

Напомним,

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