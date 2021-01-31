Готовим вместе: Печеный картофель (эфир от 31.01.2021)

31 января в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе.

Смотрите в новом выпуске программы Готовим вместе : тема выпуска – Печеный картофель. Картофель – один из самых популярных среди украинцев продуктов. Что из него только не готовят! В новом выпуске «Готовим вместе» шеф-повар Андрей Дромов расскажет, как оригинально запекать картофель. В меню этой программы: картофель «Хассельбек» со сметаной, хреном, зеленью и сыром; картофель с фаршем из говядины с овощами; картофель с грибами, запеченный в сливочно-сырном соусе.

А ведущий Андрей Доманский проверит несколько лайфхаков, связанных с использованием картофеля. Например, как при помощи этого овоща можно почистить серебряные столовые приборы и украшения или помыть зеркало так, чтобы не осталось разводов.

Новый выпуск проекта Готовим вместе смотрите в 09:00 на Интере и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.