Готовим вместе: Куриные крылышки (эфир от 24.01.2021)
28 января 2021 13:00
Готовим вместе: Куриные крылышки (эфир от 24.01.2021)
пресс-служба
24 января в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе.
Готовим вместе: тема выпуска – куриные крылышки. Куриные крылышки готовят во многих странах мира. Популярности этого продукта способствуют его приемлемая цена, быстрота приготовления и отменный вкус. Ведущие «Готовим вместе» Андрей Дромов и Андрей Доманский поделятся с телезрителями тремя оригинальными рецептами блюд из куриных крылышек. В меню этой программы: куриные крылья «12 специй»; куриные крылья, тушенные в арахисовом соусе, с рисом; куриные крылья, запеченные с острыми колбасками и овощами.
Новый выпуск проекта Готовим вместе смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.