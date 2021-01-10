Готовим вместе: Оранжевое настроение (эфир от 10.01.2021)
10 января 2021 10:07
Готовим вместе: Оранжевое настроение (эфир от 10.01.2021)
пресс-служба
10 января в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе.
Готовим вместе: тема выпуска – «Оранжевое настроение». Цвет оказывает огромное влияние на человека и может сильно изменить его психологическое состояние. Поэтому, чтобы не поддаваться зимней хандре, нужно окружать себя радостными цветами. Это касается и еды. В новом выпуске ведущие «Готовим вместе» поделятся рецептами трех блюд, в основе которых – оранжевые продукты. В меню программы: салат из запеченной тыквы с вялеными томатами, моцареллой и рукколой; батат по-мексикански с соусом из кинзы; куриные бедра, запеченные с цитрусами.
Новый выпуск проекта Готовим вместе смотрите в 09:00 на Интере и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.