Готовим вместе: Оранжевое настроение (эфир от 10.01.2021)

10 января 2021 10:07 Юлия Крутиева
Готовим вместе: Оранжевое настроение (эфир от 10.01.2021)
Готовим вместе: Оранжевое настроение (эфир от 10.01.2021)
пресс-служба

10 января в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе.

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Смотрите в новом выпуске программы Готовим вместе: тема выпуска – «Оранжевое настроение». Цвет оказывает огромное влияние на человека и может сильно изменить его психологическое состояние. Поэтому, чтобы не поддаваться зимней хандре, нужно окружать себя радостными цветами. Это касается и еды. В новом выпуске ведущие «Готовим вместе» поделятся рецептами трех блюд, в основе которых – оранжевые продукты. В меню программы: салат из запеченной тыквы с вялеными томатами, моцареллой и рукколой; батат по-мексикански с соусом из кинзы; куриные бедра, запеченные с цитрусами.

Новый выпуск проекта Готовим вместе смотрите в 09:00 на Интере и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

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