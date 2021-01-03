Готовим вместе: Ленивые блюда (эфир от 03.01.2021)

3 января 2021 09:00 Юлия Крутиева
Готовим вместе: Ленивые блюда (эфир от 03.01.2021)
Готовим вместе: Ленивые блюда (эфир от 03.01.2021)
пресс-служба

3 января в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе.

Читайте такжеГотовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 1 выпуск от 02.01.2021
Смотрите в новом выпуске программы Готовим вместе: тема выпуска – ленивые блюда. В новом выпуске ведущие «Готовим вместе» докажут, что ничего страшного в лени нет, если направить ее в правильное русло. На какие категории разделяют лентяев и как лень помогает человечеству прогрессировать – расскажет Андрей Доманский. А шеф-повар Андрей Дромов поделится рецептами трех быстрых, ленивых блюд, которые обязательно порадуют всю семью. Не пропустите! В меню этого выпуска: курица с брокколи и кунжутом; ленивая паста с фрикадельками; сковородка Буррито.

Новый выпуск проекта Готовим вместе смотрите в 09:00 на Интере и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Облако тегов

Интер Готовим вместе телешоу еда и рецепты телешоу онлайн телешоу 2021

Материалы по теме

Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 02.01.2021)
Телешоу

Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 02.01.2021)
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 1 выпуск от 02.01.2021
Телешоу

Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 1 выпуск от 02.01.2021
Магнитные бури сегодня в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури сегодня в Украине
3 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Праздники

3 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Популярное на сайте

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 07.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 07.12.2020)
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 08.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 08.12.2020)
Сериал Пес. Новогоднее чудо от 30.12.2020 (смотреть онлайн)

Сериал Пес. Новогоднее чудо от 30.12.2020 (смотреть онлайн)
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 3 серию (эфир от 09.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 3 серию (эфир от 09.12.2020)

Популярное видео

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 07.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 07.12.2020)
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 08.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 08.12.2020)
Сериал Пес. Новогоднее чудо от 30.12.2020 (смотреть онлайн)

Сериал Пес. Новогоднее чудо от 30.12.2020 (смотреть онлайн)
Вечер премьер с Катериной Осадчей: смотреть онлайн (эфир от 01.01.2021)

Вечер премьер с Катериной Осадчей: смотреть онлайн (эфир от 01.01.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK