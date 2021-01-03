Готовим вместе: Ленивые блюда (эфир от 03.01.2021)
3 января 2021 09:00
Готовим вместе: Ленивые блюда (эфир от 03.01.2021)
пресс-служба
3 января в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе.
Готовим вместе: тема выпуска – ленивые блюда. В новом выпуске ведущие «Готовим вместе» докажут, что ничего страшного в лени нет, если направить ее в правильное русло. На какие категории разделяют лентяев и как лень помогает человечеству прогрессировать – расскажет Андрей Доманский. А шеф-повар Андрей Дромов поделится рецептами трех быстрых, ленивых блюд, которые обязательно порадуют всю семью. Не пропустите! В меню этого выпуска: курица с брокколи и кунжутом; ленивая паста с фрикадельками; сковородка Буррито.
Новый выпуск проекта Готовим вместе смотрите в 09:00 на Интере и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.