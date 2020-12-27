Готовим вместе: Новогодние блюда (эфир от 27.12.2020)

27 декабря 2020 09:00 Юлия Крутиева
Готовим вместе: Новогодние блюда (эфир от 27.12.2020)
Готовим вместе: Новогодние блюда (эфир от 27.12.2020)
пресс-служба

27 декабря в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе.

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Смотрите в новом выпуске программы Готовим вместе: тема выпуска – новогодние блюда. Говорят, как встретишь Новый год – так его и проведешь. Поэтому главная цель на новогоднюю ночь – встретить праздник так, чтобы потом жить в достатке, здоровье, любви и счастье! И ведущие «Готовим вместе» знают, как это сделать! Так, шеф-повар Андрей Дромов расскажет и покажет, что и как готовить на праздничный стол. А Андрей Доманский поделится, где и как можно встречать Новый 2021-й год. В меню этой программы: шляпки грибов, запеченные с крабовыми палочками; шуба-ролл; каре ягненка в гранатовой глазури с овощами.

Новый выпуск проекта Готовим вместе смотрите в 09:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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