Готовим вместе: Зимнее меню (эфир от 17.01.2021)
17 января 2021 09:00
Готовим вместе: Зимнее меню (эфир от 17.01.2021)
пресс-служба
17 января в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе.
Готовим вместе: тема выпуска – Зимнее меню. Шеф-повар Андрей Дромов и ведущий Андрей Доманский поделятся рецептами трех блюд, которые добавят ярких красок в послепраздничные будни. В меню программы: салат из чечевицы с тыквой, свеклой и фундуком; согревающий лимонно-чесночный суп c курицей и рисом; бедро индейки с корнеплодами, запеченное в вином соусе.
Новый выпуск проекта Готовим вместе смотрите в 9:00 на канале Интер и позже - онлайн на нашем сайте TV.UA.