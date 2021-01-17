Готовим вместе: Зимнее меню (эфир от 17.01.2021)

17 января 2021 09:00 Юлия Крутиева
Готовим вместе: Зимнее меню (эфир от 17.01.2021)
Готовим вместе: Зимнее меню (эфир от 17.01.2021)
пресс-служба

17 января в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе.

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Смотрите в новом выпуске программы Готовим вместе: тема выпуска – Зимнее меню. Шеф-повар Андрей Дромов и ведущий Андрей Доманский поделятся рецептами трех блюд, которые добавят ярких красок в послепраздничные будни. В меню программы: салат из чечевицы с тыквой, свеклой и фундуком; согревающий лимонно-чесночный суп c курицей и рисом; бедро индейки с корнеплодами, запеченное в вином соусе. 

Новый выпуск проекта Готовим вместе смотрите в 9:00 на канале Интер и позже - онлайн на нашем сайте TV.UA.

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