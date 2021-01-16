Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 3 выпуск от 16.01.2021
16 января 2021 09:00
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 3 выпуск от 16.01.2021
пресс-служба
16 января в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе. Домашняя кухня.
Готовим вместе. Домашняя кухня: шеф-повар Андрей Дромов подготовил для телезрителей рецепты трех новых блюд из разных категорий: вегетарианской – кукурузный салат со средиземноморским соусом; мясной – запеченную свиную вырезку, маринованную в вине с вяленой сливой и оливками; а на десерт – крамбл с яблоками и черной смородиной. А ведущий Андрей Доманский продемонстрирует телезрителям самый необычный способ открывания бутылки вина без помощи штопора.
Новый выпуск проекта Готовим вместе. Домашняя кухня смотрите на Интере и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.