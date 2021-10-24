Танці з зірками-2021: кто покинул шоу в 8 выпуске от 24.10.2021

24 октября 2021 23:43 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Танці з зірками-2021: кто покинул шоу в 8 выпуске от 24.10.2021
Танці з зірками-2021: кто покинул шоу в 8 выпуске от 24.10.2021
пресс-служба

24 октября на 1+1 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 8 прямой эфир пятого обновленного сезона шоу Танці з зірками-2021. Кто покинул шоу в 8 выпуске Танці з зірками-2021 от 24.10.2021 – читайте на сайте TV.UA.

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6 пар в шоу "Танці з зірками-2021" показали свои танцевальные номера. Дмитрий Логай сегодня пропустил эфир, так как заразился коронавирусом.

По условиям шоу «Танці з зірками-2021», две пары, которые набрали наименьшее количество суммарных баллов от судей шоу и телезрителей, – танцевали танец за жизнь. И делали они это одновременно, без подготовки, не зная, какой танец будет и какая музыка. Кто кого перетанцевал?

В 8 прямом эфире в зоне риска оказались 2 пары – Артур Логай и Анна Карелина, и пара Евгения Власова и Макс Леонов.

К сожалению, шоу «Танці з зірками-2021» покинула пара Евгения Власова и Макс Леонов.

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