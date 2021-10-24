Адская кухня: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 25.10.2021)

24 октября 2021 08:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Адская кухня: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 25.10.2021)
Адская кухня: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 25.10.2021)
пресс-служба

25 октября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 8 выпуск реалити Адская кухня. 8 выпуск шоу Адская кухня смотрите онлайн на сайте TV.UA.

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Смотрите в 8 выпуске реалити Адская кухня: Седьмой выпуск реалити закончился настоящей интригой. Шеф Алекс Якутов так и не назвал имя повара, который должен был покинуть проект. Он был сильно разочарован работой всей мужской команды. И все они оказались в номинации на выгон. В восьмом выпуске мужчинам придется завоевывать милость Шефа. Тем более, что он устроит им новые испытания. Участники будут работать на ферме и добывать себе продукты в реке. Кто-то из них получит иммунитет, а кто-то после ужина в телересторане «Адской кухни» покинет проект.

8 выпуск реалити Адская кухня смотрите 25 октября в 19:00 на Новом канале и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски и материалы о реалити Адская кухня смотрите и читайте онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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