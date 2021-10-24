Адская кухня: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 25.10.2021)
24 октября 2021 08:00
Юлия Туренко
Адская кухня: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 25.10.2021)
пресс-служба
25 октября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 8 выпуск реалити Адская кухня. 8 выпуск шоу Адская кухня смотрите онлайн на сайте TV.UA.
Смотрите в 8 выпуске реалити Адская кухня
: Седьмой выпуск реалити закончился настоящей интригой. Шеф Алекс Якутов так и не назвал имя повара, который должен был покинуть проект. Он был сильно разочарован работой всей мужской команды. И все они оказались в номинации на выгон. В восьмом выпуске мужчинам придется завоевывать милость Шефа. Тем более, что он устроит им новые испытания. Участники будут работать на ферме и добывать себе продукты в реке. Кто-то из них получит иммунитет, а кто-то после ужина в телересторане «Адской кухни» покинет проект.
8 выпуск реалити Адская кухня смотрите 25 октября в 19:00 на Новом канале и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.
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