МАСКА 2 сезон: DZIDZIO нашел свою "идеальную" невесту на съемках шоу

25 октября 2021 15:25 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

МАСКА 2 сезон: DZIDZIO нашел свою
Певец DZIDZIO
пресс-служба канала Украина

Во время выступления одного из участников проекта «МАСКА» звездный детектив DZIDZIO заверил всех – он знает, кто спрятался под маской, а позже даже признался героини в любви.

Читайте такжеМастерШеф-11: кто покинул шоу в 10 выпусках от 23.10.2021
В первом выпуске второго сезона гипершоу «МАСКА» канала «Украина» зрители познакомились с первой семеркой участников, среди которых меланхоличная модница Жирафа. Яркая красавица поразила всех трогательным выступлением, в конце которого звездные детективы проекта аплодировали стоя. 

Не удержался от комментариев и мегапопулярный певец DZIDZIO.

Який костюм! Він на першому місці для мене! – прокомментировал звездный детектив шоу «МАСКА» DZIDZIO. – Ви помітили нюанс – яка в неї красива коса! Кінчик хвостика рожевенький, гарний! Шкарпеточки, бікіні… вона заміж хоче! Давайте знайдемо для неї жирафа.

Певец DZIDZIO / пресс-служба канала Украина
Коллега артиста, популярная певица Оля Полякова сразу отреагировала на слова DZIDZIO: «Так женись на ней!» 

Читайте такжеМАСКА 2 сезон: стало известно, кто скрывался за образом Баяна
Однако мужчина сразу перевел тему, прокомментировав, что знает, кто скрывается под маской Жирафы.

Я знаю, хто там, але вам не скажу! – продолжил интриговать DZIDZIO. – Ви лише гляньте на її роги! Ай, засоромилась, адже це інтимна частина Жирафи. Якщо ви не знали – жирафи цілують роги одне одному.

Героиня шоу МАСКА 2 сезон / пресс-служба канала Украина
А когда участница покидала сцену, музыкант пропел ей в след: «Жирафка-Жирафка, я тебе люблю». На что Оля Полякова отметила: «Боже, ты что влюбился? Пришло время женить тебя на Жирафе, тем более теперь ты свободен и можешь это сделать». 

Чем завершится эта история и кого именно DZIDZIO узнал под маской меланхоличной Жирафы – зрители узнают в эфире канала «Украина».

Напомним, 

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

личная жизнь звезд социальные сети канал Украина Дзидзьо Dzidzio новости Маска МАСКА-2 МАСКА 2 сезон

Материалы по теме

Затерянный мир: украинцы поражают выносливостью
Новости

Затерянный мир: украинцы поражают выносливостьюЭксклюзив
МастерШеф-11: кто покинул шоу в 10 выпусках от 23.10.2021
Новости

МастерШеф-11: кто покинул шоу в 10 выпусках от 23.10.2021
Орел и Решка. Земляне: Michelle Andrade поселилась в квартире за 2,5 миллиона евро
Новости

Орел и Решка. Земляне: Michelle Andrade поселилась в квартире за 2,5 миллиона евро
Козырное место - смотреть онлайн 28 серию от 27.10.2021
Сериалы

Козырное место - смотреть онлайн 28 серию от 27.10.2021

Популярное на сайте

Холостячка-2: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 22.10.2021)

Холостячка-2: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 22.10.2021)
Холостячка-2: кто покинул проект в 6 выпуске от 22.10.2021

Холостячка-2: кто покинул проект в 6 выпуске от 22.10.2021
Когда Хэллоуин в 2021 году: дата, значение и празднование

Когда Хэллоуин в 2021 году: дата, значение и празднование
МастерШеф-11: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2021)

МастерШеф-11: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2021)

Популярное видео

Холостячка-2: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 22.10.2021)

Холостячка-2: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 22.10.2021)
МастерШеф-11: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2021)

МастерШеф-11: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2021)
Эксы-3: смотреть онлайн 6 выпуск от 19.10.2021

Эксы-3: смотреть онлайн 6 выпуск от 19.10.2021
Битва экстрасенсов-21: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 24.10.2021)

Битва экстрасенсов-21: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 24.10.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK