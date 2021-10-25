МАСКА 2 сезон: DZIDZIO нашел свою "идеальную" невесту на съемках шоу
Во время выступления одного из участников проекта «МАСКА» звездный детектив DZIDZIO заверил всех – он знает, кто спрятался под маской, а позже даже признался героини в любви.
Не удержался от комментариев и мегапопулярный певец DZIDZIO.
Який костюм! Він на першому місці для мене! – прокомментировал звездный детектив шоу «МАСКА» DZIDZIO. – Ви помітили нюанс – яка в неї красива коса! Кінчик хвостика рожевенький, гарний! Шкарпеточки, бікіні… вона заміж хоче! Давайте знайдемо для неї жирафа.
Я знаю, хто там, але вам не скажу! – продолжил интриговать DZIDZIO. – Ви лише гляньте на її роги! Ай, засоромилась, адже це інтимна частина Жирафи. Якщо ви не знали – жирафи цілують роги одне одному.
Чем завершится эта история и кого именно DZIDZIO узнал под маской меланхоличной Жирафы – зрители узнают в эфире канала «Украина».
Напомним,