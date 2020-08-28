Актриса Алика Бурым: Стать полицейской я никогда не хотела… но попробовать было здорово

Совсем скоро в эфире телеканала НЛО TV зрители увидят долгожданное продолжение сериала СуперКопы.

В новом сезоне «СуперКопов» нас ждут новые сюжетные повороты и новые герои. Например, новые полицейские – одну из них сыграла актриса Алика Бурым. Мы узнали у Алики, насколько легко ей было влиться в новый коллектив, играть полицейскую и есть ли у нее роль мечты.

Алика, роль в «СуперКопах» – это твой первый сериальный опыт? Расскажи, как быстро ты нашла общий язык с коллегами на площадке, и что было самым трудным для тебя во время съемок?

– Нет, у меня за плечами уже есть несколько сериальных работ. Хотя в таком жанре я работаю, наверное, впервые. Я не слишком словоохотливый человек. Сложнее всего было начать общаться вне каких-либо профессиональных задач (улыбается). Но команда у нас прекрасная, так что это был вопрос всего-то нескольких дней.

Твоя героиня в «СуперКопах» – новый персонаж нового сезона. Расскажи о ней?

– Моя героиня очень уверенный в себе человек. Настоящий профессионал своего дела. Однако она достаточно холодная и жесткая, что мне не очень свойственно, так что было интересно работать. В ней есть какой-то секрет, который полностью объясняет все ее поведение. А вот какой – узнаете, посмотрев новый сезон «СуперКопов» на канале НЛО TV.

Чему пришлось научиться ради роли полицейской?

– На самом деле, акцент в новом сезоне сделан не на самих полицейских, а на взаимоотношениях. Хотя, действительно, пришлось научиться правильно держать пистолет. Да и к обвесу сложно привыкнуть.

Что общего у тебя с твоей героиней? И в чем вы совершенно разные?

– Общего? Ну, наверное, то, что мы с ней не раскрываем все карты сразу, и порой сложно догадаться какими чувствами мы руководствуемся. Но причины у нас разные. Маша –холодный стратег, а у меня очень мягкое и доверчивое сердце – как бы это не звучало (улыбается).

Ты когда-то хотела стать полицейской?

– Стать полицейской я никогда не хотела… но попробовать было здорово. А не хотела потому, что мне всегда были интересны только человеческие отношения, а не всякий экшн с погонями и убийствами.

У тебя за плечами актерское образование. Как ты считаешь, в кадре видна разница между актерами без профильного образования и актерами с образованием?

– Думаю, что это дело случая. Иногда артисты без образования настолько гениальны, что я счастлива, что у них нет образования. Но в большинстве случаев, конечно, это не только заметно, но и усложняет работу. Ведь университет дает понимание профессии, технику. Без образования, интуитивно, очень сложно попасть в точку, и выполнить задачу режиссёра.

Насколько сильно игра в театре отличается от съемок сериала? И в чем ты видишь себя в будущем: театр или кино?

– В кино все намного проще. Один маленький поворот головы уже решает сцену. В театре происходит огромный и сложный процесс, который задействует всю твою жизнь. Я бы не хотела выбирать. И театр, и кино прекрасны – мне нравится работать одинаково и там, и там.

Тебе легко работать на одной съемочной площадке с Андреем Бурымом (один из исполнителей главной роли, отец Алики, – ред.)? Расскажи, как вы выстроили рабочие отношения?

– Это то, чего я боялась до начала съемок. Что будет какая-то неловкость, косые взгляды, предвзятое отношение. Однако, если это и было – то только в самом начале. А с папой, мне кажется, мы только сблизились. Я наконец увидела то, чем он горит и за что борется. Наши отношения стали гораздо более доверительными, чем были до этого.

У тебя есть роль мечты – расскажи о ней?

– Роли мечты у меня наверное нет. Просто хочется все время быть в работе, и даже самых простых героев делать живыми и интересными.