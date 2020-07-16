Александр Погребняк: Успех сериала СуперКопы в том, что зритель видит в персонажах обычных людей

16 июля 2020 12:30 Александр Кива
Александр Погребняк: Успех сериала СуперКопы в том, что зритель видит в персонажах обычных людей
Актер Александр Погребняк
пресс-служба

Эксклюзивное интервью с актером Александром Погребняком.

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Осенью на канале НЛО TV выходит новый сезон популярного комедийного сериала о жизни полицейских – «СуперКопы». Пока съемки в самом разгаре мы пообщались с одним из главных героев сериала – Александром Погребняком, который играет полицейского Владимира Цопу.

Александр, какие чувства у вас были, когда вновь оказались на съемочной площадке «СуперКопов»?

Волнительные. Ведь с момента четвертого сезона прошло три года! У нас новая локация, новая форма, новые люди, новые партнеры. Сначала было жутко неудобно, все мешало, муляло, отвлекало. Но продлилось это ровно полдня, и дальше все вошли в колею – все стало на свои места. Безумно счастлив, что проект продолжается, и мы вновь встретимся с нашим зрителем.

Как считаете, в чем секрет успеха «СуперКопов»?

То, что снимается уже пятый сезон сериала – разве это не говорит о том, что зрители его любят и ждут? Безусловно, небыло бы спроса –  небыло бы и предложения. Мы, актеры, каждый день получаем в личные сообщения и в комментариях в соцсетях вопросы и мольбы о новом сезоне. Успех сериала «СуперКопы» в том, что зритель видит в персонажах обычных людей, которые пришли в полицию из разных сфер. У них свои проблемы, ситуации. Мы неидеальны, и мы очень разные. В каждом из персонажей зритель может узнать себя, своего соседа, друга, коллегу. Это и цепляет! И, конечно, юмор, который стал еще острее, а ситуации еще большеcrazy!

Вы и ваш герой Владимир Цопа – это два абсолютно разных человека?

Скорее, мы разные. Конечно же, актер строит роль из собственных наблюдений (это вообще очень важная черта для актера – наблюдения). Какие-то краски я подсмотрел у знакомых, друзей, а то и вовсе незнакомых людей, какие-то – достал из себя. Как все творческие люди я тоже импульсивный. Но Цопа больше холерик, а я все же сангвиник. Я в отличие от Цопы не строю из себя великого дизайнера и начальника в одном лице, не стремлюсь всеми управлять, и не умничаю не по делу, когда об этом не просят. Нереализованность в профессии делает его немного агрессивным и обиженным на весь мир человеком, который мечтает о высокой должности, чтобы УПРАВЛЯТЬ. Я же доволен своей судьбой, от этого более умиротворен, спокоен, рациональней. Но это вовсе не означает, что у меня нет амбиций (улыбается).

Вам в жизни приходилось сталкиваться с полицией? Или получать от них фидбек по сериалу?

Честно скажу – не привлекался! Но с парочкой полицейских-поклонников сериала даже общаюсь. Частенько узнают. У меня даже появился товарищ из оперативников, сотрудник отдела по борьбе с особо тяжкими. Он наш фан! Как правило, полицейские пишут приятные слова в соцсетях.

С актерами по площадке вы поддерживаете связь вне съемок «СуперКопов»? Как у вас получилось так сразу сдружиться?

О, даа! Мы реально дружим, и мы, как настоящая семья. И сложилось так с самого начала. Мои коллеги не дадут соврать, что коллектив у нас прекрасный. Многие признаются, что один из лучших среди уймы других проектов, где приходилось участвовать. Нам повезло друг с другом.

Чем удивит зрителей канала НЛО TV пятый сезон «СуперКопов»?

Поменяется локация, добавятся новые герои, юмор станет еще острее, а истории еще ярче и сумасшедшей (в хорошем плане).

За что вы больше всего любите этот проект?

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Люблю проект за то, что можно реализовывать себя, как актера, и небыть скованным жесткими рамками. Режиссер и сценаристы нам дают достаточно (в меру) свободы на реализацию приколов, придумок, решения сцен. Мы все друг друга слышим, а это, поверьте, очень важно в коллективном творчестве. Сериал легкий, смешной, в чем-то (по-хорошему) придурковатый, он для всей семьи. Народу в нынешнее время нужноразгрузить и без того загруженную голову и посмеяться и над нами, героями, и над собой в том числе. Мы сами уже неможем дождаться момента премьеры на НЛО TV, чтобы увидеть все в полном объеме и по порядку. До встречи осенью!

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