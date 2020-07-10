Актер Павел Тупиков: В новом сезоне СуперКопов все по-новому!

Эксклюзив 10 июля 2020 12:30 Александр Кива
Актер Павел Тупиков: В новом сезоне СуперКопов все по-новому!
Актер Павел Тупиков с командой
пресс-служба

Новый сезон комедийного сериала о жизни украинских полицейских «СуперКопы» скоро возвращается на НЛО TV. Пока идут съемки, мы пообщались с одним из главных героев сериала – актером Павлом Тупиковым.

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Павел, каково вам было вновь перевоплотиться в полицейского и вернуться на съемочную площадку «СуперКопов»?

Я очень скучал по своему персонажу и по самому проекту. Волнение было большое, будто встреча со старым другом.

Можно сказать, что вы с коллегами по съемочной площадке давно подружились?

Да, конечно! Ещё во время съемок первого сезона мы уже спустя неделю стали все очень дружны. И поддерживаем связь по сей день.

С кем общаетесь больше всего? Как поддерживаете связь вне работы?

Да, в целом, со всеми актерами. Больше всего, наверное, с Тарасом Цымбалюком: мы частенько встречаемся, думаем над созданием интернет проекта, пишем скетчи, что-то время от времени снимаем.

Какое впечатление на вас произвел сценарий нового сезона сериала, когда только его прочитали?

В новом сезоне «СуперКопов» все по-новому! Есть новые персонажи – и это прекрасно. Прочитал сценарий, как только получил на почту. Впечатление такое, будто будет ещё минимум пару сезонов!

В реальной жизни вам с новой полицией приходилось встречаться? Полицейские давали какой-то фидбек по поводу сериала?

Вы не поверите, но нет. Я законопослушный гражданин, поэтому с полицией не встречаюсь (улыбается). Хотя писали ребята из Житомирского отделения новой полиции. Говорили, что крутой сериал, поздравляли с днём рождения. В общем, подружились.

Ваш герой в «СуперКопах» и вы – это два разных человека? Или все-таки есть что-то похожее?

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Мы разные. Андрей (персонаж Павла в «СуперКопах», – ред.) слегка закрытый в себе человек, чего нельзя сказать обо мне. Он не слишком эмоционален, и временами резковат. Хотя вот по поводу резкости, наверное, это что-то общее со мной (смеется).

В реальной жизни вы никогда не хотели стать полицейским?

Нет, не хотел. Я всегда знал, чего хочу. Знал, что мое призвание – актёрское ремесло. Ведь то, что мы делаем, должно приносить прежде всего удовольствие. Работа должна быть любимой, поэтому других вариантов для себя я не видел.

Почему зрителям нужно смотреть новый сезон «СуперКопов»?

Потому что это будет грандиозное возвращение, которое наш дорогой зритель так долго ждал!

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