Новогодний Дизель-шоу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 31.12.2020)
31 декабря на ICTV и на нашем сайте TV.UA выйдет новогодний выпуск юмористической программы Дизель-шоу.
Ну, а тут такой повод – Новый 2020 год! Вас в эту ночь будут веселить и поддерживать новогоднее настроение Александр Бережок, Михаил Шинкаренко, Виктория Булитко, Егор Крутоголов, Сергей Писаренко, Яна Глущенко, Евгений Сморигин, Евгений Никишин, Евгений Гашенко и Максим Нелипа. Лучшие зимние шутки, яркие звездные гости и отличное настроение вам обеспечено!
Новогодний выпуск программы Дизель Шоу смотрите 31.12.2020 в 20:10 онлайн на нашем сайте TV.UA.