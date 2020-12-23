Новогодний Дизель-шоу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 31.12.2020)

23 декабря 2020 05:00 Юлия Крутиева
Новогодний Дизель-шоу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 31.12.2020)
Новогодний Дизель-шоу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 31.12.2020)
пресс-служба

31 декабря на ICTV и на нашем сайте TV.UA выйдет новогодний выпуск юмористической программы Дизель-шоу.

Читайте такжеВар'яти-шоу 5 сезон: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 25.12.2020)
Как известно, с Дизель Шоу заскучать невозможно! Это лучшие шутки и отменный юмор от настоящих профессионалов, которые знают, что нужно делать на сцене, чтобы зритель остался доволен.

Ну, а тут такой повод – Новый 2020 год! Вас в эту ночь будут веселить и поддерживать новогоднее настроение Александр Бережок, Михаил Шинкаренко, Виктория Булитко, Егор Крутоголов, Сергей Писаренко, Яна Глущенко, Евгений Сморигин, Евгений Никишин, Евгений Гашенко и Максим Нелипа. Лучшие зимние шутки, яркие звездные гости и отличное настроение вам обеспечено! 

Новогодний выпуск программы Дизель Шоу смотрите 31.12.2020 в 20:10 онлайн на нашем сайте TV.UA.

Облако тегов

Новый год Дизель-шоу телешоу Дизель Шоу что посмотреть телешоу онлайн телешоу 2020 Новый год 2021

Материалы по теме

Новогодний Вечерний Квартал – смотреть выпуск онлайн (эфир от 31.12.2020)
Телешоу

Новогодний Вечерний Квартал – смотреть выпуск онлайн (эфир от 31.12.2020)
Холостячка: Анита Луценко высказалась про выбор Ксении и сравнила со своей историей любви с мужем
Новости

Холостячка: Анита Луценко высказалась про выбор Ксении и сравнила со своей историей любви с мужем
Супер Топ-модель по-украински: Таня Брык рассказала, изменилась ли ее жизнь после победы в реалити
Новости

Супер Топ-модель по-украински: Таня Брык рассказала, изменилась ли ее жизнь после победы в реалити
ТОП-5 мест в Украине для встречи Нового года от ведущего тревел-шоу
Путешествия

ТОП-5 мест в Украине для встречи Нового года от ведущего тревел-шоуЭксклюзив

Популярное на сайте

Холостячка: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 18.12.2020)

Холостячка: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 18.12.2020)
Холостячка: кто победил в шоу 18.12.2020

Холостячка: кто победил в шоу 18.12.2020
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 21.12.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 21.12.2020)
День Святого Николая 2020: теплые и душевные поздравления в стихах и прозе

День Святого Николая 2020: теплые и душевные поздравления в стихах и прозе

Популярное видео

Холостячка: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 18.12.2020)

Холостячка: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 18.12.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 21.12.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 21.12.2020)
Козаки. Абсолютно брехлива історія: смотреть онлайн 2 серию (эфир 17.11.2020)

Козаки. Абсолютно брехлива історія: смотреть онлайн 2 серию (эфир 17.11.2020)
Хто зверху-10: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 17.12.2020)

Хто зверху-10: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 17.12.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK