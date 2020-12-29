МАСКА: стало известно, когда состоится премьера оригинального шоу
Считанные недели остаются до премьеры оригинального шоу «МАСКА» по всемирно известному формату The Masked Singer. Первый эпизод проекта зрители канала «Украина» увидят уже в субботу, 16 января, в 21:00.
Специально для украинского проекта была построена масштабная сцена, в производстве которой использовали инновационные мировые технологии. А над грандиозными номерами работают целых четыре режиссера-постановщика, имена которых знают далеко за пределами нашей страны – это Константин Томильченко, Александр Братковский, Ярослав Губский и Сергей Гуман.
Мы собрали самую лучшую на украинском телевидении команду профессионалов. Над проектом «МАСКА» работают более 200 человек. Абсолютно каждый выкладывается на максимум и отдает частичку своего сердца. Наша «МАСКА» – это мировой хит, шоу, которое приносит только радость и позитив. И мы невероятно рады, что совсем скоро наши зрители смогут в этом убедиться, – комментирует директор Департамента развлекательных программ канала «Украина» Анатолий Сябро.
Шоу «МАСКА» – это новый для меня опыт, в некотором смысле вызов. Потому что даже я как ведущий не всегда знаю, что будет происходить на сцене. Плюс – я не знаю, какие звезды скрываются под масками. У нас действительно беспрецедентные меры секретности. Рядом с каждым участником-маской находятся бодигарды, в зону, где артисты готовятся выйти на сцену, вход строго ограничен, а личности участников известны минимальному количеству людей, – рассказывает ведущий проекта «МАСКА» Владимир Остапчук.
Напомним,