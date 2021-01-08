Супруга Влада Ямы рассказала, как с мужем поддерживают гармоничные отношения в семье
8 января 2021 11:00
Танцор Влад Яма с супругой Лилианой
социальная сеть Instagram
Танцор Влад Яма состоит в отношениях с возлюбленной Лилианой целых 13 лет, 6 с которых в официальном браке. За годы совместной жизни у пары появились свои секреты счастливого союза.
Лилия посвятила этой теме пост в Instagram, выделив три основных составляющих, которые позволяют их паре жить в гармонии друг с другом.
1. Чувство юмора. Мы понимаем шутки, иногда даже колкие в свой адрес, и можем посмеяться над недостатками друг друга. Рассказать про свой «эпик фэил» и ещё раз дружно посмеяться. 2. Чувствовать, что мы на одной волне в любой ситуации. Всегда действовать как одна команда. 3. Взаимоуважение и принятие того, чем занимается каждый из членов семьи. Принимая все недостатки и не пытаясь переделывать друг друга под себя.
Жена, которая знает все секреты.
Напомним,