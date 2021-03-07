Макс Барских признался, что желал прибегнуть к суррогатному материнству: Хочу сына и дочь

7 марта 2021 18:00 Катерина Даниленко
Макс Барских признался, что желал прибегнуть к суррогатному материнству: Хочу сына и дочь
Певец Макс Барских
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Накануне своего 31-летия, которое припадает на праздник 8 марта, певец Макс Барских разоткровенничался о личной жизни.

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В интервью Кате Осадчей исполнитель заявил, что в этом году планирует встретить праздник на сцене в ОАЭ, там у него запланирован концерт к Международному женскому дню. Если же карантинные ограничения не позволят сделать этого, то он закатит шумную вечеринку в Киеве для друзей и самых близких.

Я хочу собрать всех друзей поужинать, арендовать бар, распить его и играть музыку до самого утра. Пригласить стриптизерш,
‒ сообщил артист.

Телеведущая поинтересовалась, когда же Барских остепениться и подумает о создании семьи. Музыкант отметил, что в возрасте 25-26 лет он очень хотел ребенка, из-за чего даже рассматривал услуги суррогатной матери. Сейчас же певец полностью посвящает все свое время любимой профессии.

Я думал об этом, пожалуй, когда мне было 25-26 лет. Я хотел. Но сейчас у меня есть планы, они большие и 90% моего времени в работе.

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В планах у артиста есть дети, он очень сильно хочет сына и дочь. Когда же это случится, покажет время.

Напомним,

  

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