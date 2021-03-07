Макс Барских признался, что желал прибегнуть к суррогатному материнству: Хочу сына и дочь
Накануне своего 31-летия, которое припадает на праздник 8 марта, певец Макс Барских разоткровенничался о личной жизни.
Я хочу собрать всех друзей поужинать, арендовать бар, распить его и играть музыку до самого утра. Пригласить стриптизерш,‒ сообщил артист.
Телеведущая поинтересовалась, когда же Барских остепениться и подумает о создании семьи. Музыкант отметил, что в возрасте 25-26 лет он очень хотел ребенка, из-за чего даже рассматривал услуги суррогатной матери. Сейчас же певец полностью посвящает все свое время любимой профессии.
Я думал об этом, пожалуй, когда мне было 25-26 лет. Я хотел. Но сейчас у меня есть планы, они большие и 90% моего времени в работе.
Напомним,