Овсянка с миндальным молоком и пармезаном: рецепт завтрака от участника "Адской кухни" Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Что приготовить на завтрак? Вечный вопрос. Простой рецепт овсянки с миндальным молоком и пармезаном. Участник Адской кухни поделился фирменным рецептом, который зарядит бодростью на целый день.