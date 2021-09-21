Овсянка с миндальным молоком и пармезаном: рецепт завтрака от участника "Адской кухни"
21 сентября 2021 22:30
Что приготовить на завтрак? Вечный вопрос. Простой рецепт овсянки с миндальным молоком и пармезаном. Участник Адской кухни поделился фирменным рецептом, который зарядит бодростью на целый день.
овсянки поможет рецепт от участника реалити «Адская кухня» (Новый канал) Равшана Хамидова.
Ингредиенты:
- Овсянка – 50 г
- Миндальное молоко – 150 мл
- Соль – 5 г
- Масло сливочное – 10 г
- Пармезан – 30 г
- Ристретто (вид кофе) – 1 порция
Способ приготовления:
- Соедините овсянку с миндальным молоком и доведите до готовности на медленном огне.
- Выключите огонь, добавьте мягкое сливочное масло, натертый или нарезанный пармезан и аккуратно перемешайте. Посолите по вкусу.
- Приготовьте ристретто. Чем он отличается от эспрессо? Эспрессо – это кофейный шот объемом 30 мл. Ристретто – «короткая» версия эспрессо, для которой используют меньше воды и получают меньший по объему напиток. Примерно от 15 до 25 мл.
- Ристретто добавляйте в кашу и скорее завтракайте! Приятного аппетита!
Напомним,