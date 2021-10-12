Стейк из тыквы по рецепту Шефа "Адской кухни" Алекса Якутова
Что приготовить вкусное из тыквы? Пошаговый рецепт невероятного стейка из тыквы от Алекса Якутова читайте в нашем материале.
Ингредиенты:
Тыква – 250 г
Сливки – 250 г
Страчателла – 250 г
Растительное масло – 20 г
Ингредиенты для морковного крема:
Лук – 150 г
Чеснок – 50 г
Морковь – 150 г
Тыква – 650 г
Куркума – 15 г
Соли, сахара – по 2 г
Приготовление крема:
- Лук, чеснок, морковь обжарьте на масле. Добавьте тыкву, куркуму, сливки, соль, перец. Протушите все ингредиенты. Впоследствии взбейте их в блендере.
- Вырежьте 250 г тыквы в форме полумесяца. Посолите, поперчите, обмажьте растительным маслом. Поставьте в духовку на 10 минут при температуре 180 градусов. Достаньте из духовки и еще раз смажьте маслом.
- Выложите на тарелку сыр страчателла. Сверху положите запеченную тыкву. Сбоку – морковный крем. Готово!
Напомним,