Хто зверху 11 сезон: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 14.10.2021)

10 октября 2021 21:30 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Хто зверху 11 сезон: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 14.10.2021)
Хто зверху-11: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 14.10.2021)
пресс-служба Нового канала

14 октября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 8 выпуск шоу Хто зверху-11. 8 выпуск 11 сезона проекта Хто зверху смотрите онлайн на сайте TV.UA.

Смотрите в 8 выпуске шоу Хто зверху-11: Ведущие Сергей Притула и Леся Никитюк вместе с украинскими знаменитостями снова столкнулись в игровой борьбе мужчин против женщин. В этом сезоне создатели проекта подготовили новые яркие финалы, «Обмены ролями» и два новых форматные конкурса «Знай наших и не наших» и «Найди слово». Несколько раз увидите также любимый раунд с личными историями звезд «Правда или ложь». В восьмом выпуске проекта вы увидите: пару актеров Костю и Валентину Войтенко, спортсмена Илью Квашу, актера Тараса Цымбалюка, танцовщицу Яну Заяц, певицу Веру Кекелию и актрису Анну Кошмал.

8 выпуск шоу Хто зверху-11 смотрите 14 октября в 19:00 на Новом канале и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

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