Андрей Данилко о шоу МАСКА: Меня ругали, что я сразу угадал две маски
Звездный детектив грандиозного шоу «МАСКА», премьера второго сезона которого состоится 23 октября в 21:00 на канале «Украина», Андрей Данилко ответил на самые популярные вопросы зрителей проекта.
Меня ругали, что в прошлом сезоне я сразу угадал две маски и им было неинтересно смотреть. Поэтому я решил – если в этот раз кого-то угадаю, то напишу себе на руке и буду сидеть-молчать, чтобы всем было интересно, – рассказал Андрей Данилко на съемочной площадке канала «Украина».
А еще зрители постоянно спрашивали, почему он сидел в кресле детектива в маске. Андрей Данилко искренне не понимает, почему этот факт спровоцировал столько вопросов. Оказывается, ответ предельно прост:
Программа называется как? «МАСКА». Какие еще вопросы? – отрезал звездный детектив гипершоу «МАСКА».
Смотрите продолжение самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу «МАСКА» уже 23 октября в 21:00 на канале «Украина»!
Напомним,