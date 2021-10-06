Андрей Данилко о шоу МАСКА: Меня ругали, что я сразу угадал две маски

6 октября 2021 20:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Андрей Данилко о шоу МАСКА: Меня ругали, что я сразу угадал две маски
Шоу Маска: звездный детектив Андрей Данилко
пресс-служба

Звездный детектив грандиозного шоу «МАСКА», премьера второго сезона которого состоится 23 октября в 21:00 на канале «Украина», Андрей Данилко ответил на самые популярные вопросы зрителей проекта.

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По словам артиста, он серьезно подходит к роли детектива и в первом сезоне шоу очень старался угадать своих коллег под масками. Но оказалось, что не все зрители остались довольны его проницательностью.

Меня ругали, что в прошлом сезоне я сразу угадал две маски и им было неинтересно смотреть. Поэтому я решил – если в этот раз кого-то угадаю, то напишу себе на руке и буду сидеть-молчать, чтобы всем было интересно, – рассказал Андрей Данилко на съемочной площадке канала «Украина».

А еще зрители постоянно спрашивали, почему он сидел в кресле детектива в маске. Андрей Данилко искренне не понимает, почему этот факт спровоцировал столько вопросов. Оказывается, ответ предельно прост:

Программа называется как? «МАСКА». Какие еще вопросы? – отрезал звездный детектив гипершоу «МАСКА».

Смотрите продолжение самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу «МАСКА» уже 23 октября в 21:00 на канале «Украина»!

Напомним,

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