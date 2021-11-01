Ангелы 2 сезон: канал 2+2 рассекретил дату премьеры сериала
15 ноября в 21:30 на канале 2+2 состоится долгожданная премьера второго сезона экшн-сериала «Ангелы». В главных ролях: Сергей Фролов, Евгений Олейник, Александр Пискунов, Анастасия Капинус, Виталий Ажнов и другие.
Мы старались сделать так, чтобы это был не просто остросюжетный сериал, а настоящий боевик. Добавили больше экшена, перестрелок, погонь, драк. Но несмотря на это мы не забыли о расследовании, потому что во втором сезоне есть главная детективная линия – «Ангелы» должны выяснить, кто и почему открыл на них охоту, и главное – поймать врага. Поверьте, финал удивит зрителей, – комментирует режиссер сериала Тарас Рыбальченко.
В новом сезоне зрителей ждет не только еще больше экшн-сцен с перестрелками, взрывами, трюковыми элементами и драками, но и обновленный актерский состав. Главные роли также исполнят Дмитрий Вивчарюк и Тарас Цымбалюк.
Я смотрел первый сезон. Мне понравилась история спецназа – молодые парни, отчаянные бойцы, перестрелки, драки. В этом был правильный мужской настрой и определенный нерв. Прежде всего сериал заинтересовал меня в актерском плане. Поэтому, когда мне предложили поучаствовать в проекте, я сразу согласился. Захотелось чего-то драйвового, интересного. «Ангелы» именно такой сериал. И я думаю, что нам удалось снять историю, которая впечатлит зрителя, – рассказывает Цымбалюк.
Напомним,