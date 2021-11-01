Ангелы 2 сезон: канал 2+2 рассекретил дату премьеры сериала

15 ноября в 21:30 на канале 2+2 состоится долгожданная премьера второго сезона экшн-сериала «Ангелы». В главных ролях: Сергей Фролов, Евгений Олейник, Александр Пискунов, Анастасия Капинус, Виталий Ажнов и другие.

«Ангелы-2» – продолжение экшн-сериала про элитный спецотряд в структуре МВД, которому поручают сверхсекретные и рискованные задания – защита важных для следствия свидетелей, известных политиков или бизнесменов. Предательство одного из бойцов привело к фатальным ошибкам, серии провальных спецопераций и потери нескольких членов команды. Но на этом испытания для отряда не заканчиваются. «Неизвестный», а поэтому еще более опасный, враг желает довести свой план мести до конца и уничтожить «Ангелов». Он знает методы их работы и все слабые места, а главное – готов пойти на все, рисковать и драться до последнего, чтобы достичь своей цели.

Сериал Ангелы-2 / пресс-служба канала 2+2

Мы старались сделать так, чтобы это был не просто остросюжетный сериал, а настоящий боевик. Добавили больше экшена, перестрелок, погонь, драк. Но несмотря на это мы не забыли о расследовании, потому что во втором сезоне есть главная детективная линия – «Ангелы» должны выяснить, кто и почему открыл на них охоту, и главное – поймать врага. Поверьте, финал удивит зрителей, – комментирует режиссер сериала Тарас Рыбальченко.

Сериал Ангелы-2 / пресс-служба канала 2+2

В новом сезоне зрителей ждет не только еще больше экшн-сцен с перестрелками, взрывами, трюковыми элементами и драками, но и обновленный актерский состав. Главные роли также исполнят Дмитрий Вивчарюк и Тарас Цымбалюк.

Я смотрел первый сезон. Мне понравилась история спецназа – молодые парни, отчаянные бойцы, перестрелки, драки. В этом был правильный мужской настрой и определенный нерв. Прежде всего сериал заинтересовал меня в актерском плане. Поэтому, когда мне предложили поучаствовать в проекте, я сразу согласился. Захотелось чего-то драйвового, интересного. «Ангелы» именно такой сериал. И я думаю, что нам удалось снять историю, которая впечатлит зрителя, – рассказывает Цымбалюк.

Сериал ангелы 2 сезон / пресс-служба канала 2+2

Напомним,