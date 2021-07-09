Ангелы 2 сезон: телеканал 2+2 снимает продолжение экшн-сериала

Канал 2+2 начал съемки второго сезона экшн-сериала «Ангелы» о работе особого спецотряда в структуре МВД, бойцы которого выполняют сверхсекретные и рискованные задания.

«Ангелы-2» – продолжение остросюжетной истории о спецотряде, главная задача которого – защита важных для следствия свидетелей, которым угрожает серьезная опасность. До сих пор непобедимые, смелые и решительные бойцы потеряли свою мощь, так как предательство одного из них привело к серии фатальных ошибок, проваленных заданий и потери нескольких членов команды. Из-за этого за отрядом тянется дурная слава, и агенты других спецподразделений не решаются идти в команду, которую уже прозвали «Ангелами смерти». Но главной проблемой «Ангелов» становится неизвестный, но очень сильный враг, который знает все методы их работы и слабые места. Но удастся ли когда-то сверхмощному спецотряду восстановить свои позиции и узнать, кто их враг – телезрители канала 2+2 смогут увидеть уже этой осенью.

Главные роли в сериале исполнят Евгений Олейник, Сергей Фролов, Александр Пискунов, Анастасия Капинус, Виталий Ажнов. Кроме того, к актерскому составу присоединятся актеры театра и кино Тарас Цымбалюк и Дмитрий Вивчарюк.

Работая над первым сезоном «Ангелов», мы хотели не просто показать будни универсальных бойцов, но и рассказать историю о сильных духом, но уязвимых людях, которые из-за разных обстоятельств вынуждены постоянно балансировать на грани жизни и смерти. И судя по отзывам и комментариям телезрителей, нам это удалось. Мы не могли оставить сериал без продолжения, тем более, что финальная серия вызвала много вопросов – как сложится судьба спецотряда и кто этот неизвестный враг, который жаждет отомстить «Ангелам», – комментирует автор идеи и шоураннер сериала Сергей Карпенко. – В новом сезоне к нам присоединился режиссер Тарас Рыбальченко, а история получила абсолютно новых, неожиданных героев в исполнении Дмитрия Вивчарюка и Тараса Цымбалюка. Думаю, эти изменения помогут нам впечатлить зрителей и удержать тот высокий уровень напряжения, динамики и экшена, который мы задали в первой части сериала.

Съемки сериала проходят в Киеве и области. Во втором сезоне запланировано 16 эпизодов.

Производством сериала «Ангелы-2» по заказу 2+2 занимается продакшн-студия «SFERA FILM». Режиссер: Тарас Рыбальченко. Сценарист: Марк Лимаренко. Продюсеры: Сергей Кизима, Сергей Карпенко, Дмитрий Сафановский, Вадим Червяков.

Напомним,