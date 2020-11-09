Звезда сериала Ангелы Виталий Ажнов: Я впервые стрелял с пневматического пистолета

Эксклюзивное интервью с актером сериала Ангелы на канале 2+2 Виталием Ажновым.

9 ноября в 20:30 на телеканале 2+2 состоится премьера остросюжетного сериала «Ангелы» про элитный спецотряд, который любой ценой защищает свидетелей по особо важным делам и перевозит ценные грузы.

В первый день показа зрители увидят сразу две серии!

Одну из главных ролей в сериале сыграл молодой актер Виталий Ажнов, для которого участие в «Ангелах» стало дебютом в экшн-съемках.

Про свой первый киношный поцелуй, сложности на съемочной площадке и то, как чуть не проспал съемки, – Виталий Ажнов рассказал эксклюзивно для TV.UA.

Виталий, кто ваш герой?

Мой герой – компьютерный гений Александр Бутенко. Добрый юноша, наверное, в чем-то беззащитный. Во время съемок наш режиссер Олег Масленников говорил: сделай бунт маленького человека. Вот я и пытался показать маленького человека с большой душой. Бутя находится в группе поддержки «Ангелов» и в боевых действиях не принимает участия.

Вам хотелось попробовать себя в экшн-сценах?

Да, мне было бы интересно, если бы Бутя вдруг спас кого-то из своих коллег. Таких поворотов не было. Бутя интересный персонаж и без этого, он удивит зрителей…

Чем?

У него достаточно неожиданная любовная линия. Он влюблен в свою напарницу – психолога и аналитика Адилю, которую сыграла Настя Капинус. Настя очень приятная и хорошая актриса. Именно с ней были мои любимые сцены, когда Бутя сидит в СИЗО и к нему приходит Адиля. Это очень эмоциональные и нежные кадры. Кстати, в этом проекте у меня был первый киношный поцелуй. (улыбается)

Что было самым сложным в съемочном процессе?

Я всегда мечтал о таком опыте! Это абсолютно другой, особенный для меня жанр, я никогда в таком не участвовал. Самое сложное было, когда я в первый раз надел форму, меня полностью обмундировали – пистолет, жилет, рация, наушник; и я понял, что мне в этом так непривычно. Понадобилось много времени, чтобы это все на себя «приодеть» и свыкнуться. Я очень надеюсь, что это получилось.

Какая ваша любимая сцена?

За два дня до окончания проекта мы снимали сцену, когда мы прощаемся с одним из наших героев. Она была такая короткая. Олег Николаевич так ее выстроил, что, если честно, у меня пошли мурашки. Он называл нас пофамильно, мы поднимались и говорили: Я. А когда пришла очередь до погибшего агента, возникла пауза и была такая тишина… Не знаю, как у коллег, но мне даже не пришлось напрягаться, чтобы заплакать. Произошла магия.

Ну и, конечно, сцена с Адилей и поцелуем. Мне кажется, там интересный актерский диапазон.

С кем бы мы не общались на площадке «Ангелов», все актеры говорили, что с Олегом Масленников очень комфортно работать. Неужели даже споры не возникали?

Я соглашусь с коллегами. У меня к Олегу Николаевичу абсолютное доверие. Мы уже работали вместе. Я играл в эпизоде в его проекте и после очень хотел еще раз встретиться с ним на площадке. И это случилось. Иногда я был в шоке от того, как он все успевает, как он держит процесс, выстраивает кадры, делает нам уточнения. Я никогда не видел его уставшим. Удивительный человек с безумным опытом, которым он делится. При этом он замечательный актер. В «Ангелах» он стал для меня наставником. Честно говоря, не часто встречается, когда режиссер действительно душевно сталкивается с актерами.

А с ребятами как сложились отношения?

С ними тоже интересная история. Например, главный актер Саша Пискунов – мой одногруппник, мы лучшие друзья с университета. Когда я узнал, что его утвердили, очень обрадовался. Мне как молодому артисту, было очень интересно наблюдать за Сергеем Фроловым. Удивительный актер. Саша Пожарский, Настя Капинус, Антон Ерёмин… Все они прекрасные партнеры. Хочется, чтобы наша история продолжилась. И знаете, за кадром наши отношения профессионально-дружеские, без этого «эге-гей!». Мы обсуждаем роли, делимся своими мыслями насчет сюжета, проходим текст до репетиций с режиссером.

Что пришлось делать впервые на съемках?

Например, у нас был тренер по стрельбе, и я впервые стрелял с пневматического пистолета. Я по природе человек мягкий, но, когда была тренировка, нужно было примерять на себя совершенно другой образ.

Форс-мажоры на площадке случались?

Как таковых казусов не было. Но один раз чуть не проспал съемку. Был очень активный график, ненормированный сон. Однажды, впервые за весь киносъемочный опыт, я проснулся не от будильника, а от звонка водителя. Никогда в жизни я так быстро не собирался. За пять минут успел все! Но на площадку приехал вовремя.

Кто в вашей жизни ангел-хранитель?

Мама. Ее, к сожалению, уже нет. Иногда ловлю себя на мысли, что все, что я делаю, это для нее. Я уверен, что она меня охраняет.

Как вы думаете, чем сериал зацепит зрителей?

Мне кажется, у нашего зрителя есть стереотипное представление о спецназе. Но в этом проекте наши герои показаны не просто, как агенты, а как люди. У каждого из них помимо работы есть своя личная история, которая должна зацепить. Мы увидим спецназовца, который и плачет, и смеется, и борется со своими внутренними демонами. Зритель как будто зайдет за кулису отряда особого предназначения.