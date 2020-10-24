Ангелы: Стала известна дата премьеры экшн-сериала на 2+2

9 ноября в 20:30 на телеканале 2+2 состоится премьера 16-серийного сериала «Ангелы»

«Ангелы» – это экшн-сериал о работе элитного спецотряда в структуре МВД, главная задача которого защита сверхважных свидетелей. Универсальные бойцы, которые привыкли рисковать и подвергать себя опасности ради успеха операции, во главе с куратором Викторовичем каждый день выполняют сверхсекретные задания – перевозка ценных бумаг, охрана известных политиков, сопровождение свидетелей по особо важным делам, а также освобождение пленных. Вне работы они – обычные люди со своим прошлым, проблемами и мечтами, но на службе каждый из них становится ангел-хранителем, от бдительности и решительности которого зависит судьба клиента. Прибытие в отряд нового бойца – бывшего полицейского и по совместительству зятя Викторовича, и одна неудачная спецоперация навсегда изменит жизнь «Ангелов».

«Символически наши герои – это падшие ангелы. На каждом из них определенная миссия и у каждого есть свой смертный грех. Герои пытаются вырулить свою ситуацию, выровнять свою жизнь, наладить отношения в семье, на работе и с самим собой, – отмечает Александр Пожарский, актер сериала. – Закрученная история только часть сериала, будет много экшена! Например, одной из первых мы снимали именно экшен-сцену – в кадре была задействована разнообразная техника, пиротехники сделали зрелищные взрывы, раздавались выстрелы, вместе с каскадерами и инструкторами по рукопашному бою актеры снимали драки. Эти съемки были очень насыщенные, динамичные и задали ритм, как актерам, так и сериалу в целом. Мы старались и надеемся, что у нас получилось».

В главных ролях: Александр Пискунов, Алеся Романова, Глеб Михайличенко, Виталий Ажнов, Александр Пожарский, Антон Ерёмин, Анастасия Капинус, Сергей Фролов, Евгений Олейник, и др.