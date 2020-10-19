Братья по крови 2 сезон: известная актриса Анна Васильева остригла волосы ради роли в сериале
Ради съемок в проекте «Братья по крови» актриса Анна Васильева решилась на кардинальное изменение имиджа и остригла волосы.
Веселая и амбициозная Кристина – девушка с характером. Она катается на скейте, с иронией относится к проблемам, при этом абсолютно хладнокровна во время вскрытия трупов и готова рискнуть ради дела.
Кристина – это «Макс Киреев в юбке», а точнее неоднозначный патологоанатом на скейте,– рассказывает Васильева.
Когда я прочитала сценарий, я попросила связать меня со сценаристами. Там был женский персонаж, но понять его характер и мотивации было непросто. Мы поговорили с нашими замечательными авторами, подумали, как острее проявить характер. И через время мне прислали сценарий с уже обновленной Кристиной: появился скейт, мятеж в характере, она стала острее и любопытнее, – рассказывает актриса. – Дальше мы встретились с гримерами и костюмерами, долго искали, даже ругались. Я очень хотела, чтобы во внешнем виде читался характер новой Кристины. Эрик предложил стрижку, сам сидел и корректировал работу парикмахера. С нашим гримером Катей мы подобрали несколько причёсок и остановились на самой яркой. Также мы придумали татуировку, в ней есть зашифрованное от нас послание.
Детективный сериал «Братья по крови-2» будет выходить с понедельника по четверг в 21:30 на телеканале 2+2. В новом сезоне планируется 12 серий.
Напомним,