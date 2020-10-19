Братья по крови 2 сезон: известная актриса Анна Васильева остригла волосы ради роли в сериале

19 октября 2020 17:00 Юлия Крутиева
Братья по крови 2 сезон: известная актриса Анна Васильева остригла волосы ради роли в сериале
Актриса Анна Васильева
пресс-служба канала 2+2

Ради съемок в проекте «Братья по крови» актриса Анна Васильева решилась на кардинальное изменение имиджа и остригла волосы.

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В продолжении детектива «Братья по крови» Анна Васильева сыграла нового судмедэксперта в отделении полиции, где работают сводные братья Киреевы. 

Веселая и амбициозная Кристина – девушка с характером. Она катается на скейте, с иронией относится к проблемам, при этом абсолютно хладнокровна во время вскрытия трупов и готова рискнуть ради дела. 

Кристина – это «Макс Киреев в юбке», а точнее неоднозначный патологоанатом на скейте,
– рассказывает Васильева. 

Анна Васильева и Эрик Абрамович / пресс-служба канала 2+2
Принять участие в проекте Анну Васильеву подтолкнул ее молодой человек Эрик Абрамович, который сыграл в сериале Макса – младшего из братьев Киреевых. Кстати, именно он посоветовал актрисе добавить в образ героини больше дерзости.   

Когда я прочитала сценарий, я попросила связать меня со сценаристами. Там был женский персонаж, но понять его характер и мотивации было непросто. Мы поговорили с нашими замечательными авторами, подумали, как острее проявить характер. И через время мне прислали сценарий с уже обновленной Кристиной: появился скейт, мятеж в характере, она стала острее и любопытнее, – рассказывает актриса. – Дальше мы встретились с гримерами и костюмерами, долго искали, даже ругались. Я очень хотела, чтобы во внешнем виде читался характер новой Кристины. Эрик предложил стрижку, сам сидел и корректировал работу парикмахера. С нашим гримером Катей мы подобрали несколько причёсок и остановились на самой яркой. Также мы придумали татуировку, в ней есть зашифрованное от нас послание.

Актриса Анна Васильева
Кроме того, специально для проекта актриса научилась кататься на скейтборде и даже освоила несколько трюковых элементов на доске. 

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Напомним, события второго сезона сериала «Братья по крови» разворачиваются после взрыва, в котором пострадали братья Киреевы и их друзья. Оперативники теряют близких людей и никак не могут вернуться к нормальной жизни. Макс Киреев – единственный с отдела уголовного розыска, которому удается справиться с эмоциями и начать расследование взрыва. Он берется за дело и выходит на след нетипичного преступника, оружие которого угрожает всему человечеству.

Детективный сериал «Братья по крови-2» будет выходить с понедельника по четверг в 21:30 на телеканале 2+2. В новом сезоне планируется 12 серий. 

Напомним, 

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